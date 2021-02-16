Малышки-тройняшки разом увидели монстра на стене и их реакция напугала мать и пользователей интернета

16.02.2021, 7:34, Разное

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В конце января 2021 года три маленькие девочки-тройняшки проснулись ночью в своей спальне и увидели на стене нечто, с чем сначала пытались разговаривать, а потом стали пытаться ударить его и кидали в него игрушки. Мать девочек была очень напугана.

На днях в сеть была выложена 5-минутная запись с видеоняни, стоящей в комнате трех маленьких девочек-тройняшек.

Посредине ночи девочки от чего-то проснулись и вылезли из своих кроватей, а потом увидели нечто на стене или возле стены. Девочки кричали от страха, потом показывали пальцами на голую стену и разговаривали с этим существом. А потом стали пытаться напасть на "монстра" с разбегу.

Когда мать девочек просмотрела это видео, она страшно перепугалась и стала расспрашивать детей о том, что они увидели. Но девочки смогли рассказать лишь, что видели "монстра" и не указали никаких подробностей о том, как он выглядел или что делал.

Девочкам Пресли, Милли и Хейс Николс по 2 года, они живут с родителями в штате Джорджия. Все, записанное на видео, случилось в ночь на 26 января 2021 года, но это было лишь начало. По словам их мамы Кейтлин после этого случая они не раз снова просыпались посредине ночи и утверждали, что снова видели монстра в том же месте у стены.

На видео можно услышать, как одна из девочек говорит невидимке слова "тебе в лицо", часто повторяя их. Возможно, девочка говорит, что хочет ударить монстра в лицо, так как после этого тройняшки начали бегать от стены к стене. А потом они все трое попытались спрятаться от монстра за шкафом.

В ту ночь Кейтлин Николс слышала необычный шум в спальне девочек и их голоса, но решила, что ее беспокойные тройняшки просто в очередной раз поссорились. Лишь когда наутро она просмотрела запись с видеоняни, то поняла, что причиной беспокойства оказалось что-то вроде призрака.

Во время 5-минутного инцидента тройняшки неоднократно показывают пальцами на пустую стену, а кто-то из них даже пытается грозить стене кулаком.

По словам журналистов, в какой-то момент можно отчетливо услышать как одна девочка смотрит на стену и кричит "Тебе нравятся наши кровати?", а потом другая кричит стене "У тебя проблема!". В целом не похоже, чтобы монстр сильно пугал детей, в какой-то момент девочки вели себя так, словно веселятся.

В конце записи тройняшки потеряли интерес к стене (вероятно монстр или призрак ушел) и стали играть среди разбросанных подушек на ковре.

Мама девочек, пересмотрев несколько раз пугающее видео, в конце концов предпочла думать, что у ее тройняшек просто начался период "воображаемого друга" и что все это лишь их игра воображения.

Однако она призналась в интервью, что это далеко не первый пугающий инцидент, который происходит в спальне ее малышек. Раньше что-то непонятное происходило по ночам с игрушками девочек.

Когда это видео стало популярным в сети, пользователи разделились, одни были убеждены, что дети лишь играют, другие стали писать, что когда маленькие дети играют, они очень редко кричат "воображаемым друзьям" такие слова как "тебе в лицо" или "у тебя проблемы!". Кроме того, это происходило не днем, когда шумные и активные игры обычное дело, а посредине ночи.

Что касается третьей группы пользователей, то они заметили, что в объективе монитора видеоняни можно заметить еще и очень быстро "летающий белый шарик" (орб) который регулярно пролетает через комнату на протяжении всего видео.