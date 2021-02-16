Роспотребнадзор заверил, что «ЭпиВакКорона» эффективна против новых штаммов COVID-19
16.02.2021, 7:26,
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Британский, южноафриканский и бразильский штаммы коронавирусной инфекции не влияют на эффективность российской вакцины «ЭпиВакКороны», сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
«Мутации, характерные для новых штаммов коронавируса (британского, южноафриканского, бразильского), не затрагивают эпитопы, выбранные для пептидной вакцины «ЭпиВакКорона». Пептиды, входящие в состав вакцины, в высокой степени консервативны», – сообщили РИА «Новости» в ведомстве.
Напомним, в понедельник президент Владимир Путин поручил правительству провести анализ эффективности российских вакцин против новых штаммов коронавируса.
Новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса под названием «ЭпиВакКорона» в октябре 2020 года.
В феврале «Вектор» направил результаты клинических исследований «ЭпиВакКороны» фазы I-II в зарубежные научные рецензируемые журналы.
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