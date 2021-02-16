 

Новые российские фрегаты решили оснастить гиперзвуковым оружием

16.02.2021, 7:26, Новости дня
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Фрегаты модернизированного проекта 22350 «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов» станут носителями гиперзвукового оружия и будут способны нести в общей сложности по 32 крылатых ракеты, сообщил источник в судостроительной отрасли.

«Пара (фрегаты «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов» – прим. ВЗГЛЯД) будет способна выполнять задачи, которые выполняют «классические», серийные корабли этого проекта. В них увеличен боекомплект. Есть возможность установки гиперзвукового оружия», – сообщил источник ТАСС.

По его словам, «согласно контракту, на них будет по четыре универсальных корабельных стрельбовых комплекса (УКСК), и эта серия кораблей продолжится». Каждый УКСК рассчитан на восемь крылатых ракет «Калибр-НК» и/или «Оникс», а в перспективе – «Циркон». «Оникс» и «Циркон» разработаны и производятся реутовским НПО машиностроения.

Серийные корабли первоначального проекта 22350, построенные на «Северной верфи» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) несут два УКСК. Головной корабль проекта – «Адмирал флота Советского Союза Горшков» – используется в настоящее время для испытаний «Циркона».

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал о дополнительных закупках гиперзвукового и высокоточного оружия.



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