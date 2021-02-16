 

SpaceX запустила ракету с 60 спутниками

16.02.2021, 7:26, Новости дня
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Американская компания SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 микроспутниками Starlink, следует из трансляции на сайте SpaceX.

Старт с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) состоялся в 22.59 по времени Восточного побережья США (06.59 16 февраля мск). Предыдущий запуск ракеты компании с аналогичным грузом состоялся 4 февраля, передает ТАСС.

Первая ступень носителя ранее использовалась при пяти запусках, однако в этот раз сотрудники SpaceX не смогли вернуть элемент Falcon 9 на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане. Эта технология позволяет компании удешевлять стоимость очередных запусков носителей.

SpaceX планировала отправку на орбиту микроспутников Starlink в воскресенье, однако из-за неблагоприятной погоды решила перенести пуск на сутки.

Напомним, 4 февраля SpaceX также осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 микроспутниками Starlink.



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