Озвучен вариант пилотируемой миссии на Луну с помощью «Ангары»

16.02.2021, 6:32, Новости дня

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РКК «Энергия» рассматривает вариант отправки пилотируемой миссии на Луну с помощью четырех пусков ракет-носителей «Ангара-А5В», сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

Вариант «четырехпусковой схемы полета» рассматривают «в рамках научно-исследовательской работы». Такая схема предусматривает, что пусками «Ангары» на орбиту раздельно выведут пилотируемый корабль, лунный взлетно-посадочный комплекс и два кислородно-водородных разгонных блока, передает ТАСС.

На низкой околоземной орбите транспортный корабль должен будет состыковаться с орбитальной станцией, там «экипаж будет ждать выведения КВТК, после чего на орбите будет выполнена стыковка с разгонником». Параллельно взлетно-посадочный комплекс будет стыковаться с КВТК. После этого корабль и комплекс выведут на эллиптическую орбиту, последует отделение разгонных блоков и стыковка корабля с ЛВПК на «окололунной орбите высотой 200 км». Космонавты перейдут на борт комплекса, совершат посадку, поработают на поверхности Луны. Обратно стартует только взлетный модуль, который на орбите состыкуется с кораблем. После отделения модуля корабль отправится на Землю.

Напомним, на днях Россия объявила о планах создать с Китаем лунную станцию, Роскосмосу поручено подписать с Китаем меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в данной области. Сейчас стороны прорабатывают техническую реализацию проекта.