На авианосце США «Теодор Рузвельт» вновь выявлен коронавирус
16.02.2021, 6:32,
Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24
Несколько случаев коронавируса вновь выявлены на борту авианосца «Теодор Рузвельт», сообщили ВМС США.
Положительный тест на коронавирус сдали три моряка, симптомы у них отсутствуют. Заболевшие, а также лица, контактировавшие с ними, изолированы от экипажа. ВМС заявили, что «команда придерживается агрессивной стратегии смягчения последствий», включая «ношение масок, соблюдение социальной дистанции и надлежащую гигиену», передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.
Во второй половине марта стало известно об обнаружении вирус-положительного на борту авианосца. Во время вспышки коронавирус был диагностирован более чем у 1 тыс. из 4,9 тыс. членов экипажа. Один моряк умер. Коронавирус вернулся на авианосец осенью.
Смотреть комментарии → Комментариев нет