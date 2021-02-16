На авианосце США «Теодор Рузвельт» вновь выявлен коронавирус

16.02.2021, 6:32, Новости дня

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Несколько случаев коронавируса вновь выявлены на борту авианосца «Теодор Рузвельт», сообщили ВМС США.

Положительный тест на коронавирус сдали три моряка, симптомы у них отсутствуют. Заболевшие, а также лица, контактировавшие с ними, изолированы от экипажа. ВМС заявили, что «команда придерживается агрессивной стратегии смягчения последствий», включая «ношение масок, соблюдение социальной дистанции и надлежащую гигиену», передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.

Во второй половине марта стало известно об обнаружении вирус-положительного на борту авианосца. Во время вспышки коронавирус был диагностирован более чем у 1 тыс. из 4,9 тыс. членов экипажа. Один моряк умер. Коронавирус вернулся на авианосец осенью.