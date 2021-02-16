National Interest – британской армии не хватает средств для поддержания боевой мощи

16.02.2021, 5:44, Новости дня

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Военный бюджет Великобритании на 2019-2029-й годы недостаточен, пишет The National Interest, ссылаясь на анализ Национального аудиторского управления Великобритании. Отмечается, что на нужды армии может не хватить до £13 млрд, что негативно скажется на возможностях вооружённых сил. В частности, эксперты предупреждают об утере возможности разминирования в ВМС и нехватке разведывательных самолётов.



Reuters

Структура британской армии напоминает американскую, пишет журналист Майкл Пек в своей статье для The National Interest: в ней также есть тяжёлые авианосцы, самолёты «стелс» и субмарины с ядерным вооружением. Но несмотря на то, что Великобритания занимает пятое место в мире по объёму экономики, её военный бюджет весьма скромен.

Согласно анализу Национального аудиторского управления Великобритании (NAO), выделенные на оснащение армии с 2019 по 2029 год £181 млрд. являются слишком маленькой суммой для удовлетворения оборонительных запросов страны. По оценке NAO, бюджету, скорее всего, не хватит £2,9 млрд: при худшем сценарии нехватка составит £13 млрд.

В NAO перечислили несколько случаев, при которых недостаточное финансирование может подорвать военную мощь. К примеру, британский флот может к 2030-м годам остаться без возможности обнаружения и уничтожения мин, поскольку бюджетный план не предусматривает средств для замены соответствующего оборудования. Кроме того, ВВС Великобритании могут испытать проблемы с самолётами-разведчиками, поскольку имеющиеся сейчас самолёты E-3 Centry будут сняты с вооружения в декабре 2022 года, за 9 месяцев до ожидаемой даты их замены на новые образцы.

Как пишет автор, минобороны Великобритании не имеет точных сведений о том, что именно нужно армии, а это значит, что оно не в состоянии верно оценить затраты — к примеру, на закупку самолётов F-35 для ВВС и ВМС. В отчёте NAO отмечается, что в 2015 году минобороны планировало закупить 138 F-35, однако в плане на 2019-2029 годы говорится лишь о 48 F-35.

Нехватка военного бюджета создаёт и другие проблемы, отмечает Пек. К примеру, сейчас у армии нет средств для того, чтобы разобрать ядерные реакторы двадцати списанных субмарин британских ВМС. Тем временем, из-за брексита упал курс фунта, что делает закупку импортных вооружений ещё дороже.

В результате получается, что Великобритания оказывается в ловушке, резюмирует автор. Её армия имеет множество дорогих вооружений, но выделяемого бюджета не хватает для её поддержания.