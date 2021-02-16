Handelsblatt – в споре ФРГ и США вокруг «Северного потока — 2» наметился компромисс

16.02.2021, 5:44, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

С приходом к власти в США новой администрации во главе с Джо Байденом, в дебатах вокруг «Северного потока — 2» сменился тон, отмечает Handelsblatt. На смену конфронтации приходит курс на компромиссы: в частности, на данный момент в Берлине обсуждают предложенный Вашингтоном «механизм отключения», при котором газопровод будет запущен, но у ФРГ будет опция его отключения в экстренных случаях.



Reuters

На первый взгляд может показаться, что в вопросе «Северного потока — 2» ничего не изменилось, пишет Handelsblatt. Администрация нового президента США Джо Байдена намерена предотвратить завершение строительства газопровода и угрожает штрафными мерами. «Мы будем наблюдать за действиями по строительству и сертифицированию газопровода: если такие действия будут иметь место, то мы примем решение о возможности санкций», — приводит издание комментарий представителя госсекретаря США Энтони Блинкена касательно возобновления работ по строительству газопровода судном «Фортуна».

Однако, отмечает Handelsblatt, первый взгляд не показывает всей картины. В дебатах сменился тон: об этом, в том числе, говорит новое заявление Госдепа США, гласящее, что санкции являются лишь одним из многих важных инструментов. В американском внешнеполитическом ведомстве также подчеркнули, что плотно сотрудничают со своими союзниками и партнёрами в целях усиления энергетической безопасности.

Характер дискуссии вокруг «Северного потока — 2» меняется, отмечает издание. На смену конфронтационному курсу, избранному Дональдом Трампом, приходит курс на компромиссы. По словам депутата бундестага Томаса Барейса, США всегда дискутируют, исходя из общей картины. Вашингтону нужно «чёткая приверженность совместной политике в области безопасности». В то же время, отмечает Барейс, интересы ФРГ заключаются в том, чтобы не потерять Россию и при этом всерьёз воспринимать беспокойство американских партнёров.

Ссылаясь на собственные источники, Handelsblatt пишет, что на данный момент в правительстве ФРГ обсуждают способы, с помощью которых можно развеять беспокойство Вашингтона касательно «Северного потока — 2». О конкретных предложениях информации пока нет. Однако становится всё более очевидно, что опция введения «механизма отключения», предложенного США, обсуждается и внутри немецкого правительства, пишет Handelsblatt. Его смысл заключается в том, чтобы создать необходимые технические и правовые условия для возможного отключения «Северного потока — 2» в экстренных случаях. К примеру, в ситуации, когда РФ попытается надавить на Украину путём сокращения поставок газа. Издание информирует, что правительство ФРГ готово обсудить с США такую опцию. При этом в Берлине отвергают предлагаемый Вашингтоном принцип автоматизма, поскольку в данном случае газовое снабжение ФРГ будет сильно зависеть от Украины. Кроме того, не исключён сценарий, при котором газовый конфликт будет спровоцирован не Москвой, а Киевом. Зато в Берлине согласны обсудить принятие политического заявления, по которому ФРГ обязуется остановить «Северный поток — 2», в случае если РФ будет использовать энергетические поставки в качестве оружия против своих соседей.

Практически не вызывает споров другое предложение США, согласно которому Германия будет инвестировать в создание на Украине инфраструктуры для возобновляемых источников энергии, пишет Handelsblatt. Больше разногласий возникает в вопросе о том, необходимо ли принять новое транзитное соглашение с Украиной.

Как отмечает издание, прямых переговоров между США и ФРГ касательно «Северного потока — 2» пока нет. Одна из причин заключается в том, что в Вашингтоне пока не заняты все ключевые посты в новой администрации. При этом американская сторона уже ведёт внутренние переговоры о своей политике в отношении газопровода.