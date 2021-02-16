Ученые сообщили об изменениях в структуре Челябинского метеорита

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16.02.2021, 5:40, Новости дня
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Осколки Челябинского метеорита хранятся в Уральском геологическом музее, однако ученые продолжают исследовать его. Недавно они сообщили, что за время пребывания на Земле структура вещества сильно изменилась.

Напомним, что данное небесное тело упало на нашу планету еще в феврале 2013 года. При этом большая часть метеорита сгорела в атмосфере, а также он взорвался, долетев до твердой поверхности.

Однако в самом начале осколки метеорита активно окислялись и рассыпались, чего не наблюдается в последнее время. Ученые говорят, что они стали стабильными. Теперь нет сомнения, что метеорит можно будет сохранить на долгие десятилетия и использовать для дальнейших исследований, которые не прекращались в последние восемь лет.



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