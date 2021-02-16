Опубликовано несколько интересных фактов о МКС

16.02.2021, 5:40, Новости дня

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В «Роскосмосе» сообщили несколько интересных фактов о Международной космической станции, которые малоизвестны для широкой аудитории. Например, о том, что станция вести 418 тонн и постоянно находится на высоте 350 километров над поверхностью нашей планеты.

Кстати, много ошибочно думают, что там нет гравитации. На самом деле, есть. Но МКС ведь движется с первой космической скоростью и постоянно находится в состоянии свободного падения, из-за чего возникает эффект невесомости.

А однажды здесь побывал космонавт из Малайзии Музафар Шукор. Как истинный мусульманин, он должен был молиться по шесть раз в день, а день, по законам ислама, длится от рассвета до заката. На МКС солнце встает каждые 90 минут, так что астронавт попал в весьма неудобное положение, тем более, что он никак не мог помолиться, обратившись лицом к Мекке.