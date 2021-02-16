Китай выбрал российский прибор для миссии по исследованию астероида

16.02.2021, 5:38, Новости дня

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Для китайской автоматической станции, которая полетит изучать астероид, выбран российский прибор, сообщил замдиректора Института космических исследований РАН Олег Кораблев.

Кораблев сообщил, что Китай в этом проекте дал зарубежным странам возможность подготовиться заблаговременно. В 2024 году Китай собирается запустить станцию «Чжэнхэ» для исследования околоземного астероида Камоалева и астероида Эльст – Писарро, передает РИА «Новости».

Кроме того, Кораблев рассказал, что «с Китаем у нас по лунной программе однажды получилось так, что прибор был выбран и даже был готов, но его просто не успели оформить, поскольку он не прошел всех испытаний и его нельзя было отправить по формальным причинам». Как отметил ученый, в РФ «требования по качеству и надежности не позволяют завершить разработку, изготовление и испытания прибора за полтора-два года» – «и цена получается высокой, и сроки большими, если следовать всем протоколам создания космической техники».

Напомним, на днях Россия объявила о планах создать с Китаем лунную станцию, Роскосмосу поручено подписать с Китаем меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в данной области. Сейчас стороны прорабатывают техническую реализацию проекта.