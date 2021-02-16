 

Euronews – ужесточение карантина в Европе провоцирует новые протесты

16.02.2021, 4:50, Новости дня
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Власти Австрии, Чехии, Германии и других стран Европы ужесточают ограничительные меры в борьбе с коронавирусом, что провоцирует новые акции протеста и столкновения с полицией. В то же время в Польше решили временно ослабить санитарные нормы и вновь открыть горнолыжные курорты, плавательные бассейны и театры, передаёт Euronews.

Кипрская полиция в субботу использовала водяную пушку и слезоточивый газ в центре Никосии, чтобы разогнать протестующих против политики правительства и коронавирусных ограничений. Организаторы акции протеста в социальных сетях призывали участников выступить «против государственного авторитаризма, неудачного управления пандемией и коррупции».

Аналогичные акции, несмотря на запрет, прошли в Вене. Более тысячи демонстрантов вышли на улицы австрийской столицы в знак протеста против правительственных мер в борьбе с пандемией коронавируса. Одним из требований протестующих, собравшихся перед церковью Карлскирхе в центре города, была отставка правительства канцлера Австрии Себастьяна Курца.

В Праге ассоциация «Миллион моментов» организовала автопробег, чтобы привлечь внимание к неудаче правительственных мер в борьбе с пандемией, а также ко многим другим серьёзным политическим решениям «под прикрытием» противодействия коронавирусу. Жителям трёх областей в Чехии, где сейчас наблюдается наиболее тяжёлая ситуация с коронавирусом, запрещено покидать свои регионы без уважительной причины. На границах округов выставлены контрольно-пропускные пункты. 

С полуночи субботы для жителей австрийского Тироля и Чехии вводятся ограничения на въезд в Германию: при пересечении границы нужно предъявить отрицательный тест на коронавирус и зарегистрироваться на специальном сайте. Приостановлено железнодорожное сообщение между Германией и Тиролем, где активно циркулирует «южноафриканский» штамм коронавируса.

В то же время польское правительство временно ослабило санитарные ограничения: открыты для посещения горнолыжные курорты, плавательные бассейны и театры. Власти пообещали не вводить новых мер, если по истечении двух недель не произойдет новых вспышек инфекции.

В субботу бельгийцы устремились к парикмахерам — по всей стране вновь открылись салоны, где действуют менее строгие санитарные правила. По мере снижения числа заражений посетителей снова ждут зоопарки и кемпинги. Число новых ежедневных случаев заболевания в Бельгии в настоящее время составляет от 2000 до 2500, в то время как смертность от COVID-19 снижается.

Дата выхода в эфир 14 февраля 2021 года. 



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