Le Monde – социалисты победили на выборах в Каталонии, но абсолютное большинство у сепаратистов

16.02.2021, 4:50, Новости дня

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На парламентских выборах в Каталонии победу одержали социалисты и левые республиканцы, однако сторонникам независимости удалось впервые набрать 51% голосов, пишет Le Monde. Лидеры победивших партий призвали начать переговоры и урегулировать конфликт с Испанией, проведя референдум об отделении без репрессий.



Reuters

Прошедшие в воскресенье выборы изменили региональный парламент Каталонии, пишет Le Monde. Социалистическая партия Каталонии (PSC) и Левые республиканцы Каталонии (ERC) одержали крупную победу, которой способствовала невысокая явка: 53,5% против 79% на выборах 2017 года.

По сравнению с прошлыми выборами, Социалистическая партия Каталонии удвоила свой результат и победила с 23% голосов и 33 из 135 кресел в парламенте, рассказывает французская газета. Это победа одновременно и для кандидата от партии Сальвадора Ильа, и для главы правительства Испании Педро Санчеса. На этих выборах премьер-министр сделал рискованную ставку на своего министра здравоохранения, который два месяца до этого возглавлял борьбу с пандемией COVID-19, а затем кампанию по вакцинации. «Это фантастическая новость, которая делает возможными перемены и воссоединение, ради которых так много работали каталонские социалисты», — написал Санчес в своём Twitter. Однако даже если Сальвадор Ильа заявит о своём желании баллотироваться на должность главы правительства Каталонии, его возможных союзников в региональном парламенте заведомо недостаточно, чтобы возглавить регион.

Ещё одним победителем выборов стала партия «Левые республиканцы Каталонии» и её кандидат Пере Арагонес. Они набрали 21,3% голосов и также получили 33 места в парламенте, обойдя своих основных соперников из блока сторонников независимости — «Вместе за Каталонию». Это радикальное объединение возглавляет бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон, скрывающийся в Бельгии после кратковременного провозглашения независимости региона в 2017 году. Его партия наступает на пятки республиканцам, получив 20% голосов и 32 кресла.

Как и Ильа, Пере Арагонес также заявил о своём намерении участвовать в выборах главы региона, однако его шансы гораздо выше, указывается в статье. Он призвал все партии, которые «поддерживают самоопределение и амнистию» сторонников независимости, приговорённых к тюрьме за бунт, объединить усилия для формирования большинства. Это обращение направлено в адрес блока сторонников независимости, которые занимают 74 места в парламенте, а также леворадикальной «Эн кому подем» — местной ячейке партии «Подемос», которой досталось 8 мест.

Ещё одним изменением этих выборов стало форсированное наступление движения крайне правых «Голос» после кампании, отмеченной речами против независимости Каталонии и мигрантов, а также стычками со сторонниками «антифашистских» движений. Благодаря 7,7% голосов и 11 местам, эта партия стала четвёртой в каталонском парламенте, намного опередив консервативную Народную партию Каталонии (3 депутата и менее 4% голосов) и «Эн кому подем». Кроме того, «Голос» воспользовался провалом либеральной партии «Граждане»: в 2017-м она победила на выборах и заняла 36 кресел, однако сейчас сохранила лишь шесть. По словам её лидера Инес Арримадас, «многие каталонцы не пришли голосовать».

Таким образом, плохая явка больше сказалась на партиях, которые выступают за сохранение единства с Испанией, в то время как сепаратистам впервые удалось перейти отметку в 50% голосов. Пере Арагонес в связи с этим заявил о необходимости провести «референдум о самоопределении и Каталонской республике» и призвал главу Испании провести переговоры «без репрессий». «Настал час урегулировать этот конфликт», — добавил кандидат от республиканцев. Одержавшие победу партии предлагают более мягкий взгляд на решение территориального конфликта, чем господствовавший на политической арене в последние годы. Для Сальвадора Ильа результаты голосования говорят о том, что надо «перевернуть страницу и приступить к новому этапу изменений»: начать слушать друг друга и вести переговоры. Для этих перемен нужно время, однако, по мнению главы социалистов, без этого обойтись нельзя: «Каталония любит Испанию, а Испания любит Каталонию. Нет другого решения, кроме как воссоединения между каталонцами».

Теперь для Каталонии настанут долгие недели переговоров, пишет в заключение Le Monde. Они обещают стать сложными из-за усилившихся за время кампании разногласий и напряжённости между двумя крупными сепаратистскими партиями.