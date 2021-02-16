 

СТРАНА – чтобы у его дома почистили снег, украинцу пришлось «убить» отчима

16.02.2021, 4:50, Новости дня
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Курьёзный случай произошёл на Украине. Как пишет «СТРАНА», житель села Грибова Рудня в Черниговской области позвонил в полицию и сообщил, что убил своего отчима. Однако по приезде правоохранителей выяснилось, что заявителю не понравилось, что у его дома не расчищен снег, и именно поэтому он позвонил в полицию и сообщил о вымышленном убийстве.


Reuters

Житель села Грибова Рудня в Черниговской области Украины позвонил в полицию и сообщил, что убил своего отчима. Однако, пишет «СТРАНА», выяснилось, что заявитель соврал, потому что был недоволен тем, что возле его дома не почистили снег.

По данным правоохранителей, заявитель сказал, что ударил отчима ножом в область грудной клетки и теперь тот не дышит. При этом больше никакой информации о состоянии родственника он не предоставил и попросил отправить к его дому наряд полиции и спецтехнику, объяснив это тем, что на легковом транспорте к его месту жительства не проехать.

Когда на место вызова прибыла группа патрульных полицейских, оказалось, что 34-летнему заявителю не понравилось, что у его дома не расчищен снег. Именно поэтому он позвонил в полицию и сообщил о вымышленном убийстве.

Как отмечает издание, на мужчину составили административный протокол за заведомо ложный вызов специальных служб. 



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