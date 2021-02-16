 

Специалисты не могут объяснить странное явление, произошедшее почти три года назад

16.02.2021, 4:46, Новости дня
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Напомним, что жуткое явление природы произошло в Якутии летом 2018 года. Тогда среди бела дня сразу три района погрузились в кромешную тьму. Многие подумали, что началось затмение Солнца, однако темень продолжалась целых три часа, чего никогда не бывает при прохождении Луны между Землей и нашим светилом.

По другой версии, виной всему был сильный грозовой фронт, который создал настолько густую облачность, что сквозь нее не пробивался солнечный свет. Но и тут должны были бы поступить подтверждения от синоптиков. А их-то нет!

Словом, прошло уже почти три года с того злополучного дня, а загадочное явление природы никто так и не смог объяснить с рациональной точки зрения. Гипотезы о прилете инопланетян или пришествии злых духов наука не принимает.



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