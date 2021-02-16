США начинают большое строительство на Луне и в космосе

16.02.2021, 4:46, Новости дня

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В Пентагоне начали осуществлять программу по освоению околоземного пространства и поверхности Луны. В рамках намеченных мероприятий оборонное ведомство планирует создать несколько крупных объектов в космосе. Это настоящее большое строительство за пределами Земли, отмечают эксперты.

В ближайшее время ученые должны спроектировать орбитальные и лунные станции, которые будут собраны из отдельных модулей. В целом, планируется пройти ныне существующий барьер, ограничивающий объем и вес запускаемых в космос объектов.

Данную идею нельзя назвать новой, поясняют специалисты. Но дело в том, что до сих пор никому не удавалось реализовать ее. Тем не менее, в Пентагоне уверены, что планы осуществимы.