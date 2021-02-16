 

Путин поручил провести эксперимент с использованием цифровых дубликатов документов

16.02.2021, 4:44, Новости дня
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Российский лидер Владимир Путин дал поручение до 1 декабря 2021 года протестировать при участии ФСБ возможность использования электронных дубликатов документов, в том числе в мобильных приложениях, сообщила пресс-служба Кремля.

«Обеспечить при участии ФСБ РФ проведение эксперимента по использованию (в том числе с применением мобильных приложений) электронных дубликатов документов, выдаваемых государственными органами <…>», – сообщается на сайте Кремля. 

Уточняется, что необходимо определить, в каких случаях можно использовать копии документов, и типы этих документов. Также важно обратить внимание на безопасность и защитить россиян от незаконного использования цифровых дубликатов документов. Срок исполнения поручения установлен до 1 декабря 2021 года.

Ранее сообщалось, что МВД совместно с Минцифры прорабатывает возможность дублирования в электронной форме документов, выдаваемых на бумажных носителях, но пока автомобилистам нужно иметь при себе требуемые ПДД документы.



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