 

Силы возглавляемой США коалиции попали под ракетный обстрел в Ираке

16.02.2021, 4:44, Новости дня
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Жертвой ракетного обстрела в Иракском Курдистане стал один человек, пострадали шестеро, включая американского военного, сообщил официальный представитель возглавляемой США международной антитеррористической коалиции полковник Уэйн Маротто.

Маротто заявил, что «первые сообщения свидетельствуют об обстреле сил коалиции в Эрбиле непрямой наводкой». Комментируя обстрел, которому подвергся район, где находится американская военная база, Маротто сообщил, что «убит гражданский служащий». Еще «пятеро гражданских служащих получили ранения», также «пострадал» американский солдат, передают РИА «Новости» и ТАСС.

Премьер Иракского Курдистана Масрур Барзани заявил, что обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном «трусливую атаку на Эрбиль». Стороны «договорились тесно координировать расследование с целью выявить стоящих за этим преступников». Барзани «самым решительным образом осуждает» нападение, он поручил службам безопасности начать полномасштабное расследование.

Напомним, международный аэропорт Эрбиля в Ираке подвергся ракетному обстрелу. Высокопоставленный сотрудник органов безопасности заявил, что ракеты выпущены иракским ополчением «аль-Хашд аш-Шааби».



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