Мнение: Левые и митинги. Часть №2

16.02.2021, 4:42, Разное

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Если ты не осознаёшь своих классовых интересов — выбирай свою сторону капитала.

Продолжаю публиковать подборку мнений левых политических деятелей и авторов о протестах, митингах, Навальном и т.п.

Начало вот тут https://colonelcassad.livejournal.com/6555554.html

Левые и митинги. Часть №2

* * *

Сергей Удальцов, Координатор "Левого Фронта".

На фоне январских протестных акций вновь активно стали звучать голоса, призывающие всех оппозиционеров, независимо от их политических взглядов, объединиться для общей борьбы с авторитарным путинским режимом.

Звучит красиво, но от реальности, к сожалению, оторвано.

<…>

Команда Навального, которая в своем авторитаризме и стремлении к монопольному доминированию мало чем отличается от путинской власти».

https://www.ng.ru/politics/2021-02-10/1_8079_politics1.html – цинк

* * *

Дарья Митина, публицист, политолог, "Объединенная коммунистическая партия".

В ленте – один за другим посты самых лоялистских лоялистов, самых охранительских охранителей, самых путинистских путинистов о том, что им, ездящим сегодня по своим делам или, паче чаяния, включившим телевизор, очень сильно, непреодолимо захотелось пойти протестовать.

Кто-то возмущается примитивным дуболомством действий власти, кто-то глумится над ним, а мне вот начинает казаться, что власть в лице уже не только кремлёвских кукловодов, но и силовиков (sic!) сознательно играет на стороне либеральной фронды. Зачем она это делает – это уж пусть Путин сам беспокоится, глупость там или измена.

Если вы, идиоты, каждые выходные будете перекрывать улицы, закрывать метро, парализовать город, то до сентября, которого вы так боитесь, есть риск и не дожить:) – на вилах вас вынесет не потешный навальнистский хомячок, а разъярённый московский пассажир, не попавший вовремя на работу. Если вы, удоды от пропаганды, из каждого утюга будете орать о том, что на улице вашего ребёнка подстерегает коварный либерал со жвачкой, хештегами, флаерами и грантами, то школы просто опустеют, ибо любопытство и любознательность – естественное и необходимое для жизни качество каждого школяра. В прошлый раз, вопреки стонам кликуш, школяров на улицах был с гулькин нос, но вы, долбоклюи, просто из кожи вон лезете, из штанов выпрыгиваете, чтобы их было побольше.

Бездарное пародирование без учёта собственных реалий – всё, на что способны кремлёвские тугодумы. В этот раз решили взять пример с белорусских протестов. Докумекать, что в Минске 2 миллиона жителей (а сейчас и поменьше), а в Москве 20, для кремлёвского кукловода непосильная задача. Перекрытие центральных проспектов и станций метро в Минске никакого ущерба городу не наносит – Минск и в обычное время производит впечатление пустого города со слабым трафиком и редкими пешеходами. То, что Минску здорово, Москве смерть, идиоты! Москва – конечно, не Дакка, но всё равно муравейник, завязывайте с закрытиями-перекрытиями. Выпускайте задержанных (особенно просто попавших под замес), да и вообще кончайте маяться фигнёй. Привыкли, понимаешь, на фоне 27-летнего гражданского анабиоза, греть задницы в безмолвии и тишине, когда весь мир бурлит. Отвыкли вы за 27 лет от классовой борьбы, если писк хомячка принимаете за таковую.

https://kolobok1973.livejournal.com/5461826.html – цинк

* * *

Петр Балаев, публицист, лидер движения имени "Антипартийной группы 1957-го года".

"Можно тех, кто выходит на митинги и демонстрации в поддержку Навального, убаюкивая свою совесть, называть какими угодно оскорбительными словами, и чем более ваша совесть «ранимее», тем оскорбления будут жестче. Это можно делать, чтобы прямо не признаться в том, что вы, так называемые лидеры так называемого левого движения, в результате своей почти тридцатилетней деятельности добились выдающегося результата. Выдающегося – без кавычек. Результат, действительно, выдающийся: недовольных правлением российской олигархии возглавили личности, политические взгляды которых… Помните Ахеджакову в 1993 году? Интеллигентного вида внешне безобидная пичужка, которой, казалось бы, если судить по ее виду, только синичек кормить, и вдруг: «Расстрелять! Раздавить!». Вот это истинное лицо тех, кто оказывает информационную поддержку Навальному, этих «Дождей», «Эхо Москвы», «Новой газеты».

Мы пока мало что знаем о подоплеке и силах, стоящих за Навальным, пока только можем предположения строить, но события последних дней показывают, власть его воспринимает серьезно, его она боится. Не просто так не только в Москве, но и во всех областных городах был объявлен режим повышенной готовности в ожидании протестных выступлений и на улицы была выведена Росгвардия. Что-то такое происходит, что пока скрыто от нас и о чем знает правительство Путина. И происходящее опасно не только для Путина. Вы в курсе об антикоммунистической риторике «Эха Москвы» и «Новой газеты»? Если в курсе, то понимаете, что там не путинский антикоммунизм, при котором вы, так называемые лидеры так называемого левого движения, можете легально и публично критиковать и клеймить, там – «Ахеджакова». Если вдруг к власти придут те, кто стоит за этой ахеджаковщиной, критиковать и клеймить вы будете, но недолго. Несколько дней – вряд ли. Может, всего несколько часов. А еще вернее, даже нескольких секунд вам не дадут, превентивно будет применено «Расстрелять! Раздавить!»".

https://p-balaev.livejournal.com/1362739.html – цинк

* * *

Юрий Мухин, публицист, писатель, лидер запрещенной организации "Армия воли народа".

И у Навального, как у Черномырдина потоком идёт непрерывное: «Хотели, как лучше, получилось, как всегда!»

Что интересно, ведь фашисты в Белоруссии уже опробовали эту методу – призывали людей выходить во дворы – и это ничем не кончилось. В Белоруссии, конечно, антилукашенковских фашистов мизер, но итог-то этих акций в том, что ни её участники, ни зеваки не будут видеть всего количества сторонников, как они их видят на демонстрациях и митингах.

Ну будет с этого дома даже 20 человек с фонариками, ну и что? Двадцать – это всего двадцать! Кто знает, как там в иных дворах?

Это заведомый жест отчаяния Волкова.

Честное слово, лучше бы ФБК призвал всех граждан в 12 часов дня на улицах своих городов 15 минут показывать режиму кукиш! В левом кармане. И дешево, и эффект был бы больше. Идёт товарищ так себе не спеша, левая рука в кармане, значит, протестует! И поди это докажи – а вдруг он просто яйца чесал?

<…>

И при точном требовании к власти, ответ власти или её молчание будет компрометировать власть больше, чем фонарики и лозунги, ни к кому не обращённые. А что будет от того, что вы посветите друг на друга фонариками?

Впрочем, о чём это я? Либералы, они же умные – они фонариками победят. Как уже 30 лет побеждают.

http://www.ymuhin.ru/node/2314/soratniki-navalnogo-fonareyut – цинк

* * *

Александр Батов, "Рот-Фронт".

С юности молодёжь сталкивается с государственными ложью и лицемерием, ощущает себя в затхлой и гнетущей атмосфере несвободы. Кровь закипает при виде повседневной несправедливости. Хочется изменить жизнь к лучшему, направить энергию против произвола. И этим пользуются политтехнологи. Протестную молодёжь ведут за собой фальшивые "оппозиционеры", которые на самом деле тесно связаны с действующей властью.

Я ни в коем случае не призываю вас смириться с гнусностью современного общества. С ним можно и нужно бороться! Но присмотритесь хорошенько: кто ведёт вас в бой? Ради кого и чего вы воюете? Ради того, чтобы старого олигарха сменил новый? Бороться надо не с лицами, а с системой. Свергать не одного царя, а общество, которое его породило. Просто подумайте.

https://www.rotfront.su/radi-kogo-i-chego-vy-voyuete-po-rossii/ – цинк

* * *

Александр Коммари, публицист, блогер.

Из ТГ-канала Андрея Песоцкого:

"Диванная гвардия охранителей радуется, как ОМОН молотит людей. Эх, дубинушка, ухнем! Даёшь Тяньаньмэнь! Ну ладно, фиг с ними, героями клавиатуры, которые бывали в отделе полиции разве что за паспортом. Человеку, который не просидел хоть три часа в клетке, не понять логику того, кому приходилось ночевать в обезьяннике. «Сытый голодного не разумеет» – вот здесь тоже самое.

Но поражает, когда злорадствуют те, кто вроде как тоже против системы. Публика некоторых красных блогеров или, напротив, царебожников, верящих в силу Третьего отделения. Вообще-то лупят ваших потенциальных сторонников, которые только-только стихийно политизируются. Людей, с которыми вам нужно работать.

Радостно улюлюкая, вы показываете, что нет альтернативы двум версиям олигархического капитализма – что есть только кооператив «Озеро» и Ельцин 2.0., и никакого третьего пути на развилке. И подмахивать надо кооперативу «Озеро». А зачем? Сегодня мутузят либеральную публику, потому что один из их глашатаев заигрался, а завтра будут кровью харкать в УВД участники профсоюзных протестов, борцы с пенсионной реформой или новые «желтые жилеты», которых будет утрамбовывать тот же ОМОН."

Люди, которые называют себя левыми и радуются избиению людей полицейскими в Москве и Ленинграде, безусловно как-то совсем неправильно определяют свою позицию на политическом поле.

Есть только проблема. Одна. При "Навальном" участников профсоюзных протестов и людей с красными флагами будут утрамбовывать как минимум не меньше. Уж чего-чего, а "кредитную историю" русских "либералов" я-то точно знаю.

https://www.facebook.com/aleksandr.kommari/posts/2135155246620142 – цинк

* * *

Партия "Рот-Фронт".

В общем с идеями Лёши Навального нам не по пути!

Ах, да, Лёша предлагает всем выйти на улицы и кричать "Мы здесь власть" в надежде, что власть испугается и убежит, ну или пойдет навстречу в ужасе. Нет, и такое маловероятно. Такое ощущение, что Лёша Навальный живёт в мире иллюзий! Хотя наверное в этом он прав, Толпа выйдет на улицы, её подогреют, кричалками, прыгалками, потом полетят бутылки с зажигательной смесью, стрельба. Ну Вы должны хорошо знать этот сценарий! И вот уже к толпе выходит новый лидер нации – Ходорковский. А почему нет?, ну или Лев Яшин. У них то уже есть и организация и деньги на подкуп силовиков, военных и тд. И вот уже новый буржуазный президент дает клятву на верность нации. Все счастливы. Ну за исключением трудящихся конечно, для них то ведь ничего не поменялось, один кровопийца сменился другим.

Вот видите и такой сценарий нам не подходит.

Не по пути нам с Лёшей Навальным, не по пути! У нас своя дорога, дорога создания новой власти, власти Советов! и нового государства, государства трудящихся! Так что иди ты Лёша! А мы пойдём своим путём, как завещал дедушка Ленин! У него ведь получилось в итоге! И у нас получится!

https://vk.com/lenmarx?w=wall-150921206_6831 – цинк

* * *

"Сталинский полк". Совинформбюро.

Как можно сравнивать коммуниста Ленина с Навальным? Ленин был за социальную справедливость и право народа самому владеть всеми средствами производства и природными богатствами. Навальный же является типичным буржуазным политиком, ратующим за частную собственность со всеми вытекающими из этого последствиями: социальным неравенством, богатством одних и неизбежной бедностью других. В этом, кстати, Навальный гораздо ближе к самому Путину. Просто Путин за близость с Западом на определенных условиях, а Навальный за немедленную близость без всяких условий. То есть за фактическую капитуляцию в стиле политики 90-х годов.

С кем тогда сравнить Навального, если власти так хочется исторических аналогий? Навального нужно сравнивать с такими фигурами, как советские диссиденты, например Сахаров, Солженицын и прочие. Но диссиденты сами к власти не рвались, т.к. они были агентами влияния Запада на умы советской интеллигенции. Как сейчас Навальный борется за умы молодежи и т.н. креативного класса.

На этом их сходство с Навальным заканчивается, т.к. Навальный является политиком, который хочет сам придти к власти в России. Чьи методы прихода к власти через борьбу с привилегиями и коррупцией делает Навального буквально калькой с Бориса Ельцина.

https://vk.com/@sovinformburo-rassuzhdeniya-o-pravomochnosti-sravneniya-navalnogo-s-leniny – цинк

* * *

Российское Социалистическое Движение (РСД)

В Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Ижевске, Нижнем и других городах социалисты поддержали протесты 23 января, требуя освобождения политзаключенных, демократизации политической системы, расследования политических убийств и коррупции. Несмотря на то, что мы не являемся сторонниками Алексея Навального и иначе видим «прекрасную Россию будущего», арест политика является ударом по всем демократическим силам и очередным шагом к диктатуре.

http://anticapitalist.ru/2021/01/25/%d0%bf%d0%be-%d0%b2%d1%81%d0%b5%d0%b9-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b0%d0%bb%d0%be%d1%81%d1%8c/ – цинк

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Издание "Политштурм".

Стоит ли выходить на митинги 23 числа? Ведь это автоматически будет означать, что народ поддерживает Навального. А за что его, собственно, поддерживать? Разве он выражает интересы большинства, коим является пролетариат, или планирует менять общественно-экономическую формацию? Нет, плевать он хотел на трудящихся, Навальному интересен лишь бизнес. Под прикрытием поддержки развития малого и среднего бизнеса он стремится прийти к власти и стать на место Путина, чтобы так же безнаказанно грабить честных граждан, жить на наши налоги.

Навальный не предлагает ничего нового, подобно всем современным СМИ он поливает грязью Советский Союз, выступает в защиту рыночных отношений и непрерывно рассказывает про пресловутый “правильный капитализм”, которого не существует, кстати.

Такие люди как Алексей Навальный только сильнее вгоняют людей в заблуждение, навязывая им мифы о том, что достаточно сменить одну говорящую голову на другую и жизнь наладится. Все его обещания — дешёвый популизм, направленный на смену правящей верхушки, но никак не всей системы.

Революцию делают массы, делают осознанно и не по наводке каких-то продажных либералов, а исходя из своих классовых интересов. Уличными погромами, всяческими шествиями и митингами в поддержку “оппозиционеров” не добиться желаемых результатов, нужно менять капиталистическую систему.

https://politsturm.com/navalnyj-prizval-vsex-vyjti-na-ulicy/ – цинк

* * *

Реми Майснер, публицист, блогер.

Зачем бы конторским собственного агента йадом травить? Много лет Гапона раскручивали-раскручивали, а теперь, значит, своё родное детище в гроб загнать? Столько сил и средств, считай, на помойку выкинуть?

Нет, братва, это всё – реклама.

Расейский пипл начал потихоньку отвыкать от Гапона, нужно его славу "борца с режЫмом" взбодрить слегка, освежить. Очередной же "марш за честные выборы" Контора сегодня стремается устраивать, даже под руководством верного, надёжного провокатора. Потому что сегодня реально недовольных граждан в стране – через край. И марш – даже собранный изначально под каким-нибудь дебильным лозунгом, типа лозунга "За честные выборы!" – легко может выйти из-под контроля. Ну, знаете, как оно в 1905-м случилось. Пришлось тогда царю-батюшке платежи по ипотеке крестьянам отменить, чтоб только успокоились немножечко. Сегодняшний наш всероссийский Батюшка кредитную амнистию устраивать вапче никак не собирается, потому и не рискует.

Вот и рекламируют Гапончика другими методами. Вишь, какой у нас Гапон солидный, важный! Еврогейские президенты друг с дружкой ссорятся до драки, кому за Гапоном свой личный самолёт отправить! Канцлеры да премьер-министры у болящего Гапона в палате дежурят, с апельсинчиками в авоськах…

https://remi-meisner.livejournal.com/292010.html – цинк

* * *

Издание "Вестник бури".

В последние недели было дано генеральное сражение оппозиционных

капиталистов, всё ещё прикрывающихся либерализмом (а что им остаётся делать?) и правящего клана. Либералы в лице ФБК пожертвовали фигурой Навального, а взамен достали два своих главных козыря: коррупционное расследование против лично Путина и открытый призыв к несанкционированным уличным акциям.

По результатам мы видим, какой катастрофой это обернулось для оппозиции. На улицы вышло почти столько же людей, сколько во время Болотных протестов. А мы уже знаем, что Болотные протесты провалились. Это значило, что у либералов нет серьёзной поддержки, и их наконец можно разгромить по-настоящему, просто наплевав на все их расследования и претензии.

Так и было сделано. Если бы на улицы вышло в 10 раз больше человек, то в Кремле бы ещё задумались, кого из олигархов назвать настоящим владельцем "дворца в Геленджике". Но акции были настолько легко подавлены, что власть в совершенно издевательской манере назвала владельцем дворца Аркадия Ротенберга – ближайшего друга Путина. Точно с такой же издёвкой над либералами Путин наградил своего знакомого дирижёра Ролдугина орденом Александра Невского через 2 месяца после того, как про Ролдугина было выпущено расследование в рамках "Панамского досье" как против подставного лица, на которое российская власть оформляет свои незаконно нажитые средства в панамских офшорах.

Оставался последний вопрос: пусть на первую акцию за Навального пришло не слишком много людей, но вдруг протест будет расти? И вот сегодня был дан ответ: нет, всё уже идёт на убыль с огромной быстротой. Во многих городах на акции вышло в разы меньше людей, чем неделю назад.

А это значит, что правящий клан победил окончательно, выдавив своих конкурентов из политического поля. Российская буржуазия, проделав долгую дорогу от подполья и бесправия, потеряв часть себя в борьбе против коммунистов и междоусобицах, наконец-то получила неограниченную власть.

https://vestnikburi.com/segodnya-osobennyj-triumfalnyj-den/ – цинк

* * *

Олег Двуреченский, археолог, публицист, "Красное ТВ".

23 января "хомячки" Навального вышли, не за Навального. По опросам вышедших более 70 процентов вышли впервые. И 45 процентов были не согласны с Навальным. Но Красные считают, что надо сидеть ровно на попе. "Это не наш протест".Навальный "гадюка". Так же писали красные в 2014 году, когда ракетами был обстрелян Луганск. И Женщинам и детям отрывало ноги, а фашисты-бандеровцы рвались уничтожать инакомыслие. А в Одессе, Харькове, Мариуполе сжигали дома и насиловали женщин, а родителей выгоняли на улицы. Красные всегда правее справедливости. Они за Идеал. А того наемного работника поднять они не могут, ибо его не представляют, и захватывать собственным подвигом не хотят. А КРасное ТВ показало, что правило игры изменились. Но удобно получать донаты и подписчиков, и бороться между собой. Я за Красных. Ленин хохочет, смотря мне в глаза.

П.С. Вывод прост. Красные часть системы. Часть ГЕГЕМОНИИ, по Грамши. Смотрите ролики Красного ТВ

https://vott.ru/entry/584163?page=1 – цинк

* * *

Марксистское интернет-издание "Левое крыло".

Проще говоря, борьба разных частей буржуазии, в которую неизбежно вовлекается и пролетариат — это наша, пролетариата, школа, в которой мы учимся вести политическую борьбу и организовываемся как класс. Нельзя игнорировать эту школу и стоять в стороне, ожидая когда коммунистическая партия вместе коммунизмом упадут к нам с небес.

Всё это нисколько не значит, что коммунисты должны слепо повторять пропагандистские методички и все лозунги либералов. Безусловно, коммунисты должны пытаться навязывать в движении собственные лозунги и требования, должны учиться формировать вокруг себя собственные группы и должны по-своему обращаться к людям. Безусловно, коммунисты должны отлавливать и разоблачать, если такие будут, всякую попытку либеральной буржуазии предать демократические стремления народа. Безусловно, коммунисты должны напоминать о классовой сущности буржуазной демократии, о её неполноценности, коммунисты обязаны объяснять природу диктатуры буржуазии и капитализма. Но нельзя и забывать об общедемократических требованиях, ставя их на второй, третий или десятый план. Сегодня эти требования у народа стоят впереди — и с этим необходимо считаться.

Подытоживая — сейчас каждый сам для себя должен решить, участвовать ли ему в предстоящих событиях и, если участвовать, то на какой стороне. Каковы будут последствия этих событий — предсказать в данный момент невозможно. Но как бы то ни было, это шанс добиться положительных изменений для всего народа. Огромным упущением будет игнорировать этот шанс и трусливо отказываться, боясь поражений, от нашего долга стоять вместе с народом и за народ.

https://pikabu.ru/story/o_levakakh_navalnom_i_predstoyashchikh_sobyitiyakh_7977158 – цинк

* * *

Юрий Афонин, заместитель главы ЦК КПРФ.

Пронавальновская группировка компрадорской буржуазии борется сейчас с олигархами, группирующимися вокруг нынешней власти, но ни те ни другие не способны вывести страну из глубокого кризиса.

Кто-то долго вынашивал проект "Навальный". Коммунистам очевидно, что искать хозяев Навального нужно среди российской компрадорской буржуазии и тех группировок в российской власти, которые с этой буржуазией связаны. Это силы, заинтересованные в капитуляции России перед западным империалистическим блоком. Именно с Западом связаны интересы компрадорской буржуазии, которая наживается на том, что гонит за рубеж российские нефть, газ, лес и прочее сырье и продукты его первого передела и завозит из-за рубежа ширпотреб. Вот эти российские, а также западные круги и стоят сегодня за этим политическим проектом. А приезд западных дипломатов на судебный процесс стал своего рода саморазоблачением.

https://www.rline.tv/news/2021-02-09-yuriy-afonin-vlast-i-navalnyy-oba-khuzhe-/?sphrase_id=249230 – цинк

Если наберу, будет еще одна часть (пока не нашел в тексте позицию Бориса Юлина, Клима Жукова и еще ряда товарищей, а также некоторых организаций – если есть цитаты, кидайте в комментарии, добавлю). Также будет интересно почитать мнения на тему убедительности или неубедительности представленных спикеров.

В целом, картина достаточно ясная. Самое смешное, что она практически идентична тому, что творилось в левом лагере в 2011-2012-м году после бучи по поводу фальсификации парламентских выборов и протестов на Болотной-Сахарова, когда примерно в схожей риторике, левые спорили о том, ходить или не ходить на митинги Навального и "марши миллионов, при этом практически никто особо и не верил, что левые там чего-то смогут возглавить, ну кроме разве что Удальцова и части руководства "Левого Фронта", которые во все это впряглись. При этом, когда уже на излете "маршей миллионов", на митингах вместо либеральной, начала проявляться левая и социальная повестка, организаторы митингов сами их прикрыли от греха подальше. Потом уже выяснилось, что организаторы протестов практически с самого начала движухи были на контакте с Администрацией Президента и решали вопросы по митингам за коньячком в АП. Но это было уже потом. Выглядело так, что из организаторов тех митингов, никто кроме Лимонова и не собирался всерьез свергать режим, по поводу чего покойный Лимонов потом возмущался у себя в блоге.

Вполне понятно, что никто никакой протест тогда очевидно не перехватил. После чего еще несколько лет в левом лагере кипела духоподьемная дискуссия на тему того, "А вот ты ходил на Поклонную!" – "А ты на Болотную!" с извинениями, оправданиями, отписками и банами, после которой осталась зияющая пустота.

Можно констатировать, что прошедшие 10 лет для левого движения в России прошли прямо скажем не очень продуктивно, прямо таки бег по кругу получается. Но впрочем, если рассматривать все происходящее как часть "кружкового этапа" развития левых партий и движений, то весь этот разброд и шатание вполне объяснимы. С таким уровнем организации, левый фланг для власти не более опасен, нежели идентичным образом раздробленные националисты. Поэтому лидерство либералов (получающих поддержку как от российских сислибов, так и от западных покровителей), удивлять не должно. У них просто все куда как лучше с материальными ресурсами, они лучше организованы и бьют в одну понятную цель используя весьма узкий и проверенный временем и опытом инструментарий, оставляя левым сомнительный выбор – тащиться у них в обозе или наблюдать за этим со стороны, не имея серьезных инструментов влияния на происходящие события.

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