Мнение: О страшной и болезненной усталости Владимира Путина

16.02.2021, 4:36, Разное

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Ещё недавно некоторые истово верили, что нынешний российский президент Владимир #Путин вот-вот уйдёт по состоянию здоровья – настолько пленили их «соловьиные трели» известного профессора. Однако же, как уверяют нынче знающие люди, то был очередной хитрый план, проверка на лояльность. По итогам которой последовали определённые выводы.

И вообще… К борьбе за власть у Владимира Путина системный подход. Он умный, рациональный и стратегически мыслящий человек…

Такую оценку нынешнему хозяину Кремля даёт совсем другой профессор. Классический западный учёный, типичный эксперт по России. Его зовут Пьер Бинетт, и он – профессор Школы прикладной политики Университета Шербрука, находящегося в Канаде (в провинции Квебек).

Говорят, большое видится на расстояньи. Из своего канадского далека эксперт разглядел одну перемену в российском лидере. К своему традиционному политическому реализму Владимир Путин прибавил то, что можно назвать «цивилизационным подходом». В круг своих официальных полномочий он теперь включил защиту исконной русской цивилизации от «западного империализма». Фактически, именно он сейчас является оплотом борьбы против культурного и политического экспансионизма Запада. И поэтому он снова действительно очень популярен. Ему не нужно фальсифицировать выборы, чтобы победить с огромным большинством.

Технически, насчёт великой популярности Владимира Путина можно и поспорить – социология показывает, что та несколько пошатнулась на фоне последних событий. Но на выборах играют роль не опросы, а бюллетени (и то, кто и как их подсчитывает). А итоги летнего волеизъявления россиян относительно обновления конституции и «обнуления сроков» – при всех сомнениях в их честности – недвусмысленно показывают счёт на табло.

И всё же…

С другой стороны Атлантики видно, что Владимир Путин уже страшно устал от избранной им роли. Пойдёт ли он на новый срок? Было бы рискованно сказать «нет», – говорит канадский профессор. Но мы знаем одно — Владимир Путин всё меньше и меньше участвует в действиях российской власти. Он всё чаще проводит время в своих владениях на Кавказе и редко появляется в Москве. Он постепенно удаляется из центра принятия решений. Создаётся впечатление, что даже если он и будет баллотироваться на следующий срок, то речь идёт о подготовке к передаче власти…

К слову, рассуждения Пьера Бинетта о цивилизационном подходе наглядно проиллюстрировал и сам Владимир Путин на недавней встрече с главными редакторами российских СМИ. «Наши оппоненты или потенциальные противники испокон веков, это всегда было со времён царя Гороха, в нашей новейшей истории, теперь уже более отдалённой, и в период подготовки и ведения Первой мировой войны всегда их использовали для своих собственных интересов… Мы разве забыли, как в конце 1980-х годов резали наши подводные лодки, наши самолёты и ракеты средней дальности? После того, как начали их уничтожать, наш главный конструктор покончил жизнь самоубийством, застрелился. Вот это в рамках общих разговоров о снижении напряженности в мире, уверен, что от этих людей потребуют и таких решений».

И ещё: «У каждого народа так же, как и у каждого человека, своя судьба. Я верю… в теорию пассионарности. Это, собственно, как в природе, так и в обществе идёт развитие, пик, затухание. Россия не достигла своего пика. Мы на марше, на марше развития… Я в этом абсолютно убеждён, и… чувство патриотизма, любви к Родине, к Отечеству является сердцевиной нашего будущего».

Возможно, не всем хочется в это верить… Но такие высказывания Владимира Путина действительно находят отклик у весьма значительной части российского населения, тоскующей по былому величию и живущей в незатейливой парадигме «они – мы», т.е. злокозненный Запад vs пассионарная Россия. Всё таки традиция думать о каком-то особом месте России в мире, о её призвании быть Третьим Римом имеет многовековые корни.

Так что здесь заокеанский профессор Пьер Бинетт, вероятно, прав намного больше своего российского визави. Но так ли он прав насчёт всего остального – усталости, затворничества, отдаления от власти, подготовке к транзиту и проч.?

Или же Владимир Путин будет всеми силами стараться и дальше нести бремя защитника русской цивилизации, вплоть до прихода Дамы с косой?

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