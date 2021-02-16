На «Карамышевской» начались бои

16.02.2021, 3:58, Разное

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Родственники московских ополченцев требуют переименовать новую станцию метро.

В редакцию «Новой газеты» обратились дети участников московского народного ополчения 1941 года. Они недовольны переименованием станции метро «Улица Народного Ополчения» в «Карамышевскую».

Фото предоставлено героями публикации

«В шаговой доступности от метро расположен памятник героям ополчения, проходит одноименная улица. В 2021 году исполняется 80 лет с момента создания и трагической гибели Народного ополчения. Название было символичным и уместным, — считают родственники ополченцев. — Но накануне сдачи станции в эксплуатацию оказалось, что его заменили».

— Название станции должно было послужить ориентиром. Чтобы любой человек, взглянув на карту метро, понимал, что это исторически важное место, — объясняет Лариса Васина. Ее отец вызвался в добровольцы, когда ему не было и 18. До этого он трудился на электроламповом заводе. — Уйдя в ополчение, он оказался в Вяземском котле. В ходе Московской битвы был тяжело ранен, полгода провел в госпитале. Участвовал в Харьковском сражении, Сталинградской битве. Освобождал Крым, Севастополь. Война для него закончилась в Восточной Пруссии: в 1945 году освобождал Кёнигсберг.

Обратившиеся в «Новую газету» отмечают, что у приезжающих на станцию возникнет непонимание: почему она, названная в честь располагавшейся здесь с конца XV века деревни, оформлена в военной тематике.

— Сказали, что там был оборонный рубеж. Но нужно догадываться, почему станция называется «Карамышевская». У людей не сидит в голове: «Карамышевский рубеж». Активных боевых действий на нем не велось, он был запасным. Там вообще части не стояли, — говорит племянник ополченки 3-й МКСД (3-я Московская коммунистическая стрелковая дивизия) Сергей Медведев.

Потомки ополченцев обращались в мэрию Москвы с просьбой отменить переименование станции. Но получили ответ:

«Рабочее название «Улица Народного Ополчения» предложено проектирующей организацией еще на стадии планирования линии и подлежало окончательному утверждению комиссией. <…> Комиссией отмечено, что название должно соответствовать критериям наименования станций Московского метрополитена <…> быть благозвучным, удобным для произношения, кратким и легко запоминающимся. В этой связи предложенное название «Карамышевская» сохраняет удобство произношения. Лингвистам хорошо известна привычка людей сокращать названия. К примеру, часто вместо официального названия «Проспект Академика Сахарова» от пассажиров можно услышать «Проспект Сахарова», а иногда и просто — «Сахарова». Поэтому присвоение более кратких названий необходимо в условиях современного московского ритма жизни».

Потомки ополченцев отмечают, что не верят в слова представителей мэрии о том, что причина переименования — в «слишком длинном названии». Не короче названия других проектируемых станций метро: «Бульвар генерала Карбышева», «Проспект Маршала Жукова», «6-я Радиальная улица».

Игорь Меликов с портретом отца

— Поскольку большая часть участников московского ополчения погибла, его судьба замалчивалась, — говорит сын погибшего под Вязьмой ополченца Игорь Меликов. — Теперь у следующего поколения отнимают даже напоминание, что такое Народное ополчение вообще было. И это происходит в год 80-летия создания Московского ополчения и его трагической гибели при обороне Москвы. Странное и неуместное решение властей.

Потомки ополченцев уже заручились поддержкой представителей Совета ветеранов МИД РФ, Московского комитета ветеранов войны и ряда столичных депутатов. «В случае отказа <возвращать изначальное название станции> мы будем постоянно напоминать правительству об этой ошибке», — говорят они.

Кристина Кондрашкова

специально для «Новой»

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