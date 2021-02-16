GT – «как непрофессионально» — интернет-пользователи высмеяли CNN за неверно расположенный Синьцзян

16.02.2021, 3:56, Новости дня

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Как поняли пользователи соцсетей из скриншота репортажа CNN о Синьцзян-Уйгурском автономном районе, канал с лёгкостью рассуждает о проблемах нарушения прав человека в регионе, но даже не знает, где он находится, пишет Global Times. Комментаторы посчитали, что неверно указанная на карте канала локация огромного района говорит о непрофессионализме и лицемерии американских журналистов.



Reuters

Китайские и иностранные интернет-пользователи в соцсетях посмеялись над географической ошибкой CNN, из-за которой на карте канала огромный Синьцзян-Уйгурский автономный район, расположенный на северо-западе страны, оказался в южной провинции Гуандун, пишет Global Times.

Скриншот c репортажа корреспондента CNN Дэвида Калвера был опубликован в Twitter в четверг 11 февраля пользователем под ником LRG, который, обращаясь к американскому журналисту, написал: «Рад был застать ваш прямой эфир — давненько вас не было видно!»

В материале речь шла о «так называемых проблемах нарушения прав человека» в Синцзян-Уйгурском автономном районе, пишет китайская газета. Правда, на карте регион, занимающий шестую часть всей площади страны, был отмечен «как маленькая точка возле Гонконга на юге КНР».

Изображение с ошибкой не ускользнуло от внимания китайских и зарубежных интернет-пользователей, которые предположили, что CNN, вероятно, перепутал автономный район с одноимённым городком Синьцзяном в южной провинции Гуандун.

«Похоже, сотрудники CNN вбили в Google слово «Синьцзян», а потом определили местоположение… как непрофессионально… у меня от смеха слёзы на глаза наворачиваются», — написал один из комментаторов в китайской сети Weibo. Пользователь Twitter заявил, что подобная ошибка свидетельствует о невежестве и лицемерии CNN и других американских СМИ, потому что они, «на самом деле, ничего не знают про китайский Синьцзян, даже где он находится, но всё равно выпускают серьёзные «репортажи» о регионе. Ещё один комментатор на Weibo порекомендовал каналу «смыть в туалет» все его материалы по Синьцзяну.

Как отмечает Global Times, сначала ни CNN, ни Дэвид Калвер не заметили оплошность — корреспондент даже перепостил у себя на странице твит LRG, запечатлевший ошибку. По словам пользователя под ником Lucy, этот ретвит говорит о том, что Калверу нельзя верить и Синьцзян его интересует исключительно как средство подкрепления антикитайской повестки CNN.

Однако к моменту публикации статьи Global Times оригинальный твит LRG был удалён. Тем не менее скриншот поста всё ещё можно найти в интернете.

Некоторые комментаторы в соцсетях обратили внимание, что западные СМИ уже не первый раз попадаются на «попытках раздуть антикитайские темы без каких-либо основных знаний о вопросе». Так, 19 января канал BBC News на китайской языке опубликовал в Twitter видео под названием The Road back to Wuhan («Путь обратно в Ухань») и опять-таки неправильно указал расположение провинции Хубэй, в которой находится первый очаг пандемии коронавируса. Один из интернет-пользователей пошутил: «Раньше мы говорили, что BBC News может правильно сообщить только время и локацию, но теперь и в этом нельзя быть уверенными».