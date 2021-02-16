 

Ученые допускают, что причиной вымирания динозавров могла стать комета, а не астероид

16.02.2021, 3:52, Новости дня
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Новая версия о причинах массового вымирания древних рептилий Юрского периода возникла у исследователей из Гарвардского университета. Они, в частности, считают, что на Землю тогда упал не астероид, а отколовшаяся часть кометы.

В любом случае катастрофа глобального масштаба произошла из-за столкновения с Землей другого космического тела, отмечают ученые. Одним из следов его падения стал кратер Чиксулуб, расположенный у побережья Мексики. А о масштабах взрыва говорит диаметр – около 180 километров!

Ученые считают, что Землю «атаковала» оторвавшаяся часть кометы Оорта, которая была сбита с основного курса гравитацией Юпитера и разорвана на части приливной силой нашего Солнца. Комета до того находилась в периферийной части Солнечной системы.



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