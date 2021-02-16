На Луне обнаружен гигантский осколок неизвестного происхождения

16.02.2021, 3:52, Новости дня

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Любопытный осколок породы неизвестного происхождения обнаружили китайские ученые во время исследования поверхности спутника нашей планеты на луноходе Yutu-2. Это длинный кусок камня, больше напоминающий столб размером более чем в один километр.

Гигантский осколок торчит прямо из поверхности. Но откуда он там взялся, ученым остается только гадать.

По одной из версий, он мог быть выброшен из какого-либо кратера. Можно также предположить, что причиной стало столкновение с другим космическим телом. Остается только понять, с каким именно и когда это произошло? Однако на удалении при помощи аппаратуры, расположенной на борту лунохода, сделать это практически невозможно, говорят ученые.