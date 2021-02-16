В Индии раскрыли сроки регистрации «Спутника V»

16.02.2021, 3:50, Новости дня

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Индийский регулятор одобрит российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» в течение нескольких недель, сообщил посол Индии в Москве Венкатеш Варма, отметив, что после этого начнется производство препарата в стране.

«Российская вакцина «Спутник V» проходит испытания в Индии и в течение следующих нескольких недель, ожидается, что она будет одобрена индийским регулятором», – цитирует РИА «Новости» посла.

После этого, по его словам, «российская вакцина будет производиться в Индии для Индии, для РФ и для рынков третьих стран». Он также сообщил, что тема российско-индийского производства вакцины будет в повестке переговоров замглавы МИД Индии в Москве 17-18 февраля.

Варма подчеркнул, что Индия и РФ очень важные страны в вопросах производства антикоронавирусной вакцины. «Индия располагает одними из крупнейших мощностей для производства в мире», – добавил индийский посол.

Ранее руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» могут зарегистрировать в Индии в феврале-марте.

Российский препарат зарегистрировали в России, Белоруссии, Сербии, Аргентине, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе и Армении.

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