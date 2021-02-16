Появились данные о планах ЕК по модернизации Договора к Энергетической хартии

16.02.2021, 3:50, Новости дня

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Еврокомиссия может представить проект реформирования Договора к Энергетической хартии 1994 года, сообщают источники среди официальных лиц ЕС.

Источники Reuters связывают такой шаг с предложениями стран ЕС рассмотреть возможность выхода из договора, поскольку тот угрожает эффективность борьбы с изменениями климата. Отмечается, что ДЭХ может помешать усилиям по сокращению использования ископаемых видов топлива. Так, немецкая RWE в январе запросила с Нидерландов компенсацию за внедрение плана отказа от угольной энергетики к 2030 году.

В 2019 году ЕК предложила начать переговоры о модернизации ДЭХ. В частности, в нее предлагалось включить обязательства по защите климата и продвижению прав человека. В 2020 году прошли три раунда переговоров, которые «практически не продвинулись», сообщил один из испанских чиновников, передает ТАСС.

Напомним, хартия принята в 1991 году. Она нацелена на упрощение доступа западным компаниям к источникам и транзиту энергоресурсов, а остальным государствам – к западным инвестициям. Хартия не носит юридически обязывающего характера, а вот Договор Энергетической хартии 1994 года – юридически обязывающий документ, который вводит международные нормы в энергетических отношениях, причем те имеют приоритет над национальными.

Россия подписала хартию и ДЭХ, но потом отказалась ратифицировать договор, так что положения ДЭХ неприменимы к России, однако действуют в отношении ее основных энергетических партнеров. В 2019 году оператор проекта «Северный поток – 2» Nord Stream 2 AG начал арбитраж против Европейского союза из-за несоответствия поправок в Газовой директиве ЕС Энергетической хартии, сообщили в пресс-службе Газпрома.