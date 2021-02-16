 

Эстония призвала ЕС разработать политику санкций против России

16.02.2021, 3:50, Новости дня
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ЕС должен совместно с США и Великобританией разработать эффективную политику санкций против России, сообщил парламент Эстонии.

В принятом парламентом заявлении говорится, что для этого ЕС «должен конструктивно работать со своими крупнейшими партнерами». Санкции, по мнению Эстонии, нужны, чтобы Москва отказалась от «агрессивной внешней политики по отношению к своим соседям». Также Эстония хочет, чтобы РФ «выполняла международным обязательства в отношении как других государств, так и своих граждан». Заявление поддержали 62 депутата, против проголосовали трое, один воздержался. При этом не голосовали 28 депутатов, отсутствовали – семеро, передает РИА «Новости».

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова к разрыву отношений с Брюсселем, если с его стороны будут санкции, создающие риски для чувствительных сфер экономики. Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков разъяснил: министр иностранных дел говорил не о том, что Москва будет инициатором разрыва, а о том, что разрыв может быть следствием санкционных атак со стороны ЕС.



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