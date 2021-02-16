Мнение: Обстрел американской базы в Эрбиле

16.02.2021, 3:48, Разное

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Сообщается, что неизвестные нанесли серию ракетных ударов по международному аэропорту Эрбиля в Иракском Курдистане, где развернуты американские военные.

Различные источники заявляют о как минимум нескольких взрывах, две ракеты упали прямо в городе. Консульство США в Эрбиле объявило о чрезвычайном положении.

По подсчетам на текущий момент – 2 упали рядом с американской базой в аэропорту Эрбиля (есть пока неподтвержденные сообщения, что как минимум одна ракета поразила цель на американской базе), две в городе, (одна у китайского консульства) и одна с недолетом упала в сельской местности. На текущий момент в аэропорту что-то горит и густой черный дым поднимается над аэропортом.

Предположительно, удар наносили иранские прокси (возможно, это ответка за ночные шалости евреев под Дамаском). Не исключается вариант и с атакой ИГИЛ.

Над Эрбилем сейчас летают американские ударные вертолеты, идет поиск района из которого наносился ракетный удар. Пока что предполагается, что удар наносился из сельской местности в провинции Ниневия или же из района Хамдания под Мосулом.

О материальных и человеческих потерях США или Пешмерги пока не сообщалось (по неподтвержденным сообщениям, одна ракета попала по постройке, где находились американские военные или частники). Курдская служба безопасности сообщает о двух раненых гражданских в городе и некоторых повреждениях, которое получило консульство Китая.

Стоит отметить, что до недавнего времени, иранские прокси в основном долбили "зеленую зону" в Багдаде, американские логистические конвои в центральном и западном Ираке, а также базу "Лагерь Таджи". Базу в Эрбиле после истории с убийством Сулеймани и Мухандиса обходили стороной. Поменялось ли что-либо в этом вопросе, скоро узнаем.

Падение ракеты на улицах Эрбиля.

Вот тут https://twitter.com/Magdashi3/status/1361399651384119299 в качестве получше.

Еще одна ракета упавшая в городе https://twitter.com/HozanHimdad/status/1361401939850891264

Пожар на территории аэропорта в Эрбиле.

Еще видео с дымом от пожара https://twitter.com/docshayji/status/1361401972558069763

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