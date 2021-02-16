Мнение: Охранители против охранителей

16.02.2021, 3:44, Разное

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Пару слов о «кейсе Богомолова», который вызвал, я смотрю, нешуточное бурление фекальной продукции в этих ваших энторнетах и даже какое-то тупейшее «ответное письмо» в той же Новой с двумя словами «Ок, бумер». Прежде всего – поражает сам предмет «дискуссии»: люди не столько спорят с Богомоловым, пытаясь оспаривать какие-то его тезисы или выводы, сколько ужасаются самому ФАКТУ того, что столь ничтожный смерд, как «какой-то муж какой-то Собчак», вдруг осмелился критиковать современный Запад.

Понятно, что в таком виде все это больше напоминает на не обсуждение, а «проработку» (был такой совковый термин) на комсомольском собрании; так во время оно «прорабатывали», скажем, стиляг за то, что осмеливались ходить по центральным улицам в чересчур широких (клеш) или узких (дудочки) штанах, тем самым «пороча светлый облик советского юношества». Мама мне рассказывала, что в пору ее учебы в МИФИ (это 60е) на курсе старше таким образом комсомольцы «проработали» паренька деревенского паренька (с очень хорошими способностями в физике), который сходил в институтскую библиотеку и попросил там «почитать какую-нибудь книжку Пастернака». Дело было в разгар «травли Пастернака» за публикацию его романа на том самом Западе, паренек просто понятия не имел, кто это такой, услышал фамилию по радио и наивно решил почитать, что это за чувак. Ну что – «политически несознательного» парня на собрании проработали, исключили из комсомола и автоматом – из вуза.

Было такое и на моем курсе – когда я учился в МГУ. Там «прорабатывали» двух девиц и одного парня, которые сбежали «с картошки». Курс тогда загнали «на картошку» в один из подмосковных колхозов очень надолго, погода совсем испортилась, начались обложные дожди, люди в полях вязли в грязи по колено, укрыться негде – ну, те и сбежали. Опять комс-собрание, «проработка», двух девиц исключили и выперли с факультета, парень чудом отбрехался, меня вся эта романтика не коснулась, я уже был в армии.

В общем, «проработка» – дело во всех случаях чрезвычайно грязное и обычно подлое; это способ для правящего слоя насаждать «единомыслие» и покорность чужими руками – руками чересчур энергичных и жаждущих выслужиться «активистов», как бы «уступая пожеланиям масс». Так-то ведь – даже в СССР не было никаких конституционных ограничений на ширину штанов, студента нельзя было отчислить за то, какие книги он просит в библиотеке, а обосновать, откуда у студента-психолога ОБЯЗАННОСТЬ забесплатно собирать картофель на раскисших полях вместо колхозников – тоже было непросто. А через «общественность» все срабатывало в лучшем виде.

Основной прикол в том, что запрещать «именем Запада» кому бы то ни было критиковать Запад – это ведь самый настоящий Восток. Западная мысль по определению критична. Отец западной философии, Декарт, вообще говорил прямо: «Сомнение – мать истины». Ему вторил Кант: «Мудрый может поменять мнение, глупец – никогда». Если Богомолов усомнился в том, что нынешний Запад движется в правильном направлении, если он поменял свое мнение о некоторых постулатах, определяющих нынешнее западное общество – это по своей сути именно ЗАПАДНЫЙ подход: ищущий, сложный, недоверчивый к «все так думают»… но именно за это Богомолова и «прорабатывают»! Фантастика, конечно.

Собственно, именно вот это неприкрытое хунвейбинство нашей «общественности» удручает более всего. Мало того, что оно вторичное, агрессивное и бездумное – так оно еще и абсолютно восточное по своей сути.

Кроме того, утвердилось еще и абсолютно военное представление о паре «Запад-Путин» как о каких-то сообщающихся сосудах – типа если в одном убывает, то в другом тут же прибывает. Если ты ругаешь Запад – ты тем самым хвалишь Путина, и наоборот. Тут просто до смешного: например, если ты ставишь под сомнение честность проведенных в США выборов (как это делают, собственно, десятки миллионов самих американцев) – ты, оказывается, «хвалишь Путина» и «поддерживаешь путинский режим», даже если не произносишь при этом о нем ни слова. Если ты упоминаешь об отмеченных десятками АМЕРИКАНСКИХ СМИ случаях педофилии с участием представителей политической и бизнес-элиты США и Великобритании – ты «занимаешься конспирологией» и опять же «хвалишь Путина». Если, наконец, ты, как Богомолов, возмущаешься cancel culture и преследованиями творческих людей за их политические позиции – то ты и вовсе «льешь воду на мельницу Путина» и вообще «путинский наймит».

Мысль о том, что можно быть И против Путина, И против современного Запада – современным хунвейбинам вообще не приходит в голову. В их строго бинарную картину мира это не укладывается. КАК ЭТО?? А что же еще может быть в мире, кроме совка в его двух агрегатных состояниях – «путин» и «запад»? Разве что третье состояние – «ссср», но что про него говорить, оно ведь было в прошлом и опять будет в будущем…

Но вопрос – откуда у хунвейбинов такая нетерпимость? Ведь если они борются с путинским режимом, то они, как мы привыкли думать, борцы за свободу, они против путинского начальства, они антиэлитарии, они против ротенбергов и сечиных с их прихвостнями!!

Вот в этом и состоит ключевая ошибка. Мы более всего ошибаемся, когда думаем, что сегодняшние «западники» в массе – действительно борются за свободу, равноправие и против начальства. НЕТ. В том-то и дело. Они – никакие не антиэлитарии, и они вовсе не борются «против начальства». На свободу этим людям на самом деле наплевать, и борются они не против, а ЗА начальство. Просто их начальство – в другом месте.

Тут еще одно расхождение: мы привыкли, что Запад – это для нас олицетворение свободы! И в этом его отличие от нашей холодной, подозрительной, тюремной России.

Но для НИХ, для современных «западников», Запад – олицетворение богатства. На Западе жизнь богатая, а в России – бедная. На Западе сытно, а в России – голодно. Вот это для них КЛЮЧЕВАЯ разница. А свобода/несвобода – дело десятое.

И если принять как базовое это различение Запада и России – не «свободный – несвободная», а «богатый – бедная» – сразу станет ясно, почему все «обличения Богомолова» для нынешней «прозападной» публики на самом деле – мимо. Почему она их в упор не воспринимает и может только сказать «ок, бумер» – именно в знак своего полного непонимания.

Люди хотят «вырваться из Мордора» не потому, что там больше или меньше свободы – а потому, что, как они считают, их там будут лучше кормить. Вот и всё. И не надо им больше никаких «разглагольствований» мужа Собчачки. Они выдают реакцию собаки, у которой кто-то пытается отобрать кость.

Это, я бы сказал, трагическое несоответствие. По сути, хунвейбины и Богомолов даже не могут понять друг друга – они говорят о разном и на разных языках. Жаль.

А когда сходятся меж собой, переругиваясь, наши западофилы и путинофилы – о, это в высшей степени занятное зрелище для тех, кто понимает. Ибо, при всех их «непримиримых противоречиях», они странно, до степени неразличимости похожи – и это неспроста. Это люди одного типа – авторитарного сознания. Люди, видящие мир в «вертикалях», в котором есть «начальство» и «быдло». Начальству надо угождать, быдло надо пинать, неуважающих начальство – гнобить. Вот «кредо» и тех, и других.

И лишь у людей западного сознания нет начальства – одно только небо над головой. Чужие они на этом празднике жизни.