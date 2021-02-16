Чемпион по кикбоксингу Асадулаев арестован после перестрелки 2017 года в Москве

16.02.2021, 2:56, Новости дня

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По делу о перестрелке в башне «Око» в деловом центре «Москва-Сити» арестован чемпион РФ по кикбоксингу Саид Асадулаев, сообщили в Басманном суде столицы.

Асадулаев обвиняется в «хулиганстве с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Он арестован до 18 мая, передает ТАСС. Как пишет «Коммерсант», Асадулаев мог принимать непосредственное участие в перестрелке в 2018 году, после чего скрывался не менее трех лет.

Перестрелка произошла в ноябре 2017 года у ресторана Crystal Ballroom. Тогда сообщалось, что стрелявшие в пятницу в охранников в «Москва-сити» скрылись на автомобиле Mercedes S600 Maybach, который принадлежит экс-совладельцу компании «Вимм-Билль-Данн», миллионеру Гавриилу Юшваеву. Сообщалось, что поводом для встречи в ресторане стало 55-летие авторитета измайловской ОПГ по прозвищу Павлик.