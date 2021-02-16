Взрыв произошел на окраине Луганска

16.02.2021, 2:56, Новости дня

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В результате взрыва на газораспределительном узле на окраине Луганска произошел пожар, сообщило МЧС ЛНР.

Взрыв произошел около 23.05 мск, его «происхождение пока не установлено». На месте «развернут оперативный штаб», работают сотрудники экстренных служб, МЧС и полиция. Представитель ЛНР в политической подгруппе Контактной группы Родион Мирошник сообщил, что «по всем признакам газ высокого давления». По данным Мирошника, взрыв произошел в районе Большой Вергунки. Как информирует МЧС, по предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Возгорание, возникшее в результате взрыва, уже ликвидировано, повреждена линия электропередачи, передает РИА «Новости».