Стало известно о желании Трампа «восстановить власть» в США и «отомстить»

16.02.2021, 2:56, Новости дня

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Экс-глава американского государства Дональд Трамп собирается возобновить участие в политической жизни США, сообщают информационные агентства.

Associated Press заявило, что Трамп «готовится к следующему жизненному этапу» и «ищет способы восстановить свою власть». Окружение Трампа и его союзники «ожидают, что он после недель молчания вновь будет давать интервью дружественным СМИ».

По информации AP, бывший президент и его консультанты рассматривают «возможность помочь» Республиканской партии США «взять под контроль» обе палаты Конгресса на промежуточных выборах в 2022 году. Трамп также «сосредоточен на том, чтобы отомстить республиканцам, которые поддержали его импичмент», передает ТАСС.

Помощник Трампа Джейсон Миллер считает, что «в ближайшее дни» о Трампе, скорее всего, будут «слышать гораздо больше». Влиятельный американский сенатор Линдси Грэм, который говорил с Трампом в субботу, отметил, что бывший президент США готов «восстанавливать Республиканскую партию».

Напомним, Сенат США оправдал Трампа в рамках процедуры импичмента. Сам политик назвал вторую попытку импичмента в Сенате очередным этапом охоты на ведьм. Вопреки оправдательному вердикту лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл возложил на Трампа ответственность за штурм Капитолия, поддержав таким образом позицию президента США от Демократической партии Джо Байдена.