 

Мнение: США понесли потери в Эрбиле

16.02.2021, 2:54, Разное
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В продолжение темы https://colonelcassad.livejournal.com/6556057.html про ракетный обстрел военной базы США в Эрбиле.

В результате удара по аэропорту Эрбиль погиб один "частный контрактник" армии США (американец) + 5 "частных контрактников" (один из них американец) были ранены. Также ранения получил один американских солдат. В самом Эрбиле предположительно погиб 1 гражданский получивший ранения после взрыва ракеты, которая не долетела до американской базы и упала в живом квартале. Ответственность за удар взяла на себя новоявленная шиитская группировка "Сарайя Олия аль-Дам", которая заявила, что выпустила 24 ракеты по американским оккупантам, в результате чего оккупантам был нанесен большой урон. Удар наносился с дистанции 50-60 километров от Эрбиля.

Правительство Ирака объявило, что начнет расследование обстоятельств данной атаки, но с учетом предшествующего опыта и того факта, что это произошло в Иракском Курдистане, вряд ли Багдад сделает что-то существенное.
США подняли в воздух истребители F-35, которые сейчас действуют в воздушном пространстве Курдистана. Над городом и аэродромом продолжают кружить американские ударные вертолеты.
Министерство обороны Голландии заявило, что из 120 солдат дислоцированных в аэропорту Эрбиля никто не пострадал.
В самом городе различные повреждения получили несколько домов.

PS. Также вечером группа неизвестных подорвала СВУ https://english.iswnews.com/17462/breaking-ied-attack-on-us-convoy-in-iraq-10/ на пути следования американского конвоя в районе Багдада. За это ответственность никто на себя не взял.
PS2. Также группировка "Асхаб аль-Кахф" выпустила ракету https://english.iswnews.com/17467/iraqi-resistance-rocket-attack-on-turkish-base-video/ по турецкой военной базе в Ираке.
PS3. Хуситы с помощью БПЛА и баллистических ракет нанесли очередные удары по саудовским аэропортам Абха и Джедды. О последствиях пока информации нет.

Подробности уже завтра.


Если верить заявлениям Пешмерги, применялись 107-мм неуправляемые ракеты "Фаджр-1", разработанные в Иране и применяемые различными шиитскими группировками по всему региону.

Источник: Colonel Cassad



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