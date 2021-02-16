 

На окраине Луганска произошел взрыв на газопроводе. Высота пламени достигает 20 метров

16.02.2021, 2:52, Новости дня
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На газораспределительном узле на востоке оккупированного Россией Луганска произошел взрыв. Об этом сообщает подконтрольный боевикам Луганский информационный центр.

Взрыв произошел примерно в 23.05 на улице Вторая Беломорская. Высота пламени достигает 20 метров.

Сейчас идет тушение пожара, специалисты газовой службы пытаются перекрыть подачу газа в поврежденный трубопровод, сказано в сообщении.

По предварительной информации, в результате взрыва никто не пострадал.

РБК со ссылкой на “Луганскгаз” сообщил, что авария задела газопровод среднего давления диаметром 400 мм. 

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, – с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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