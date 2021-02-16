Мнение: Что-то я делаю не так

16.02.2021, 2:50, Разное

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Пытаюсь проредить “друзей” в ФБ. Пока что час висит – еще ни одна сволочь не отфрендилась.

Плохо стал народ отфренживаться последнее время. Раньше, еще в прошлом году – как хорошо было: 10 добавятся – 15 убавятся, число друзей понемногу уменьшается, всегда есть место кого-то добавить. Да оно и понятно – пишу я вещи малопрогрессивные, нынешнюю Украину не люблю, выборы в США считаю фальсифицированными, ковидную опупею представляю как наведенное массовое безумие, BLM не одобряю, уехать из России не мечтаю – в общем, сплоченной ФБ-публике совершенно чужд.

И раньше люди это чувствовали классовым чутьем: прифрендятся, вчитаются – и бежать сломя голову! А сейчас-то что? Какая-то загадка. 5000 – и как присохло. Думал уж сам кого-то повыкидывать – опять приколы Цукерберга, он в “списке друзей” всегда первыми показывает тех, кто активно комментирует, да еще с давних времен, а таких – человек 500! Ну тут каждый как родной, ни на кого рука не поднимается, а долистывать до прочих тысяч, которые и меня отродясь не комментировали, и я их отродясь не видел – вспотеешь долистывать.

Нет, все-таки удивительно бестолково устроен фейсбук. Буквально ни одной функции, сделанной по-людски.

Да! Вспомнил! Я ведь еще и к феминизму абсолютно без пиетета, и старика-профессора, который год, что ли, назад похвалил грудь заезжей американки, в то время поддержал! Прошу это учесть и немедленно отфрендиться от такого человека, а лучше – забанить сразу и навсегда!

гм… Что-то же еще было… Вот: тяжелая доля сексуальных меньшинств! Сочувствую, пусть делают сами с собой что хотят – НО: абсолютно никаких преференций за свою невероятно тяжелую жисть им не полагается. Полное равноправие! Вот такой я бесчувственный этот… как его… супремасист.

А вот сказать, что я поклонник Трампа – увы, не могу. Наверно, можно было бы разогнать еще сотню-другую, но, объективности ради – на Трампа мне тоже наплевать. Разве что он чуть больше похож на живого человека, и это все-таки говорит в его пользу.