Вопрос дня: Как устроена социальная сеть Clubhouse и что там можно найти?

16.02.2021, 2:02, Новости дня

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Американский миллиардер и инженер Илон Маск в воскресенье на двух языках обратился к официальному твиттер-аккаунту Владимира Путина. Он пригласил российского лидера для разговора в набирающую популярность социальную сеть Clubhouse («Клабхаус»). Маск известен как основатель и гендиректор компании –производителя космической техники SpaceX и как сооснователь фирмы по производству электромобилей Tesla. «Вы бы хотели присоединиться ко мне для проведения разговора в Clubhouse?» – написал Маск в Twitter, отметив в сообщении англоязычный аккаунт президента. «Было бы большой честью поговорить с вами», – добавил Маск уже на русском.

Предложение интересное, но сначала нужно разобраться, заметил по этому поводу в понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он напомнил, что глава российского государства сам не ведет соцсети.

Маск не единственная медиаперсона, которая проявляет активность в этой сети. Многие российские знаменитости тоже проявили к ней интерес и даже пропагандируют ее. Что же представляет собой социальная сеть «Клабхаус» и почему она внезапно стала столь популярной? Возможно, все дело в том, что «Клабхаус» позиционирует себя как сеть для избранных, причем без цензуры.

«Клабхаус» – совсем молодая, но быстро набирающая популярность социальная сеть. Это приложение появилось в доступе в прошлом году и пока только для iOS (операционной системы для айфонов). Адаптация для Android еще находится в доработке. Очередная разработка калифорнийской Кремниевой долины стала особой приметой «коронакризисного» 2020 года, когда личное общение едва ли не полностью переместилось в Сеть.

В отличие от привычных Zoom или WhatsApp, общаться в «Клабхаусе» можно только голосом – в сервисе нет ни личных сообщений, ни возможности переписываться. Эксперты по информационным технологиям полагают, что «Клабхаус» обещает большую, чем другие сети, конфиденциальность. Посторонний в сеть попасть не может. В «Клабхаус» принимают только по рекомендации кого-то из членов клуба. То есть для регистрации вам должны выслать приглашение. Во время регистрации участников просят указать настоящие имя и фамилию и выбрать пул интересующих тем – «музыка», «ток-шоу», «совместная работа в Сети», «политические дискуссии» и т. д.

Каждый пользователь соцсети может добавлять себе подписчиков – как друзей «ВКонтакте» или в Facebook. Обсуждение интересующих тем происходит в виртуальных комнатах. Когда пользователь или сразу несколько пользователей совместно создают комнату, то сообщение о ее появлении рассылается всем подписчикам этих пользователей. Комнаты могут быть открытыми (но эта открытость распространяется лишь на подписчиков), приватными (для строго определенных подписчиков) либо рассчитанными на членов клубов, о которых ниже.

Присутствующие в комнатах делятся на спикеров (создателей комнаты, которые обсуждают заявленную тему) и слушателей, которые могут лишь следить за дискуссией. Слушатель при желании может «поднять руку» – обратиться к модератору, чтобы перейти в число спикеров. Иногда слушатель может стать спикером автоматически, без посредства модератора – это бывает, если комната небольшая, а среди ее организаторов есть подписчики этого конкретного слушателя.

Единственные ограничения комнат – не больше пяти тысяч человек.

Кроме комнат, которые может создать любой желающий, есть «клубы» – устоявшиеся сообщества из людей, интересующихся одной темой. Собственно, clubhouse в дословном переводе и означает «клубный дом». К слову, в числе наиболее популярных клубов, помимо ожидаемых групп типа «Здоровье – это богатство», есть сообщество с названием The Dacha («Дача»).

В Рунете новое приложение оценили быстро – отечественные пользователи начали там активно регистрироваться в феврале. На его растущей популярности даже пытаются заработать. На одной из самых популярных в РФ цифровых досок объявлений появилось предложение – доступ в «Клабхаус» всего за 100 тыс. рублей.

Впрочем, россияне уже успели убедиться, что «Клабхаус», по сути, так же подвержен цензуре, как и, например, Facebook. Администраторы соцсети в понедельник заблокировали телеведущего Владимира Соловьева – после того, как тот анонсировал дебаты «Почему в РФ не взлетела квир-революция». «Это очень смешно. Clubhouse испугался даже моего появления в этой соцсети. Все, что надо знать о «ценности свободы слова» на этой площадке. Ждать реакции Роскомнадзора?» – написал по этому поводу Соловьев в своем телеграм-канале.

Хотя изначально соцсеть позиционировалась как сервис для избранных, количество пользователей растет с поразительной быстротой – если в декабре здесь было около 600 тыс. пользователей, то к середине февраля их число уже достигло 4 млн человек. Из них всего лишь порядка 10 тыс. россиян.

Насколько известно, Илон Маск не связан какими-либо бизнес-обязательствами с «Клабхаусом», но переход миллиардера в эту сеть придал ей оттенок элитарности. Тот же эффект оказал и миллиардер Марк Цукерберг, который завел аккаунт в новой сети, хотя владеет ее потенциальным конкурентом – Facebook.

Первоначально «лицом» сервиса были в основном звезды шоу-бизнеса – обладатель «Грэмми» рэпер Дрейк, стендапер Кевин Харт и комедийная актриса Тиффани Хэддиш. Но довольно скоро «Клабхаус» приобрел и политическое измерение – китайские пользователи быстро оценили преимущество нового приложения и стали обсуждать там протесты в Гонконге и отношения «большой земли» с Тайванем. В результате власти КНР на днях заблокировали приложение на своей территории.

Забавно, что американские эксперты, наоборот, считают «Клабхаус» «прокитайским» приложением. Исследователи из Центра по изучению политики в отношении интернета Stanford Internet Observatory утверждают: серверная инфраструктура для приложения предоставляется китайским стартапом Agora Inc., сообщил портал Ferra.Ru. Специалисты полагают, что «Клабхаус» не так уж неуязвим для утечек – ID пользователей и чатов отправляются прямо в виде открытого текста через сеть, что может привести к раскрытию личных данных. «Любые незашифрованные данные, которые передаются через серверы в КНР, вероятно, будут доступны правительству Китая», – не без тревоги отмечают в Stanford Internet Observatory.

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