 

Еврокомиссия назвала условия централизованного заказа «Спутника V»

16.02.2021, 2:02, Новости дня
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Есть два предварительных условия централизованного заказа российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для Евросоюза, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, российская сторона «должна сделать запрос, как и все другие лаборатории, в EMA». А для этого требуется «предоставить полный доступ на производственные площадки». Фон дер Ляйен подчеркнула, что «производство вакцин связано с рисками», в ЕС «должны убедиться» в высоком качестве производства и «что все под контролем», передает ТАСС со ссылкой на Echos.

Напомним, Российский фонд прямых инвестиций опубликовал свою заявку на регистрацию вакцины «Спутник V» в ЕС, которая была подана в конце января. В РФПИ допустили возможность одобрения российской вакцины против Европейским агентством по лекарственным препаратам (EMA) в феврале – начале марта. При этом отдельные страны ЕС уже выразили интерес к российской вакцине или даже получили партии «Спутника V».



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