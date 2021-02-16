 

Сирия обвинила Израиль в попытке «спасти террористов» авиаударами

16.02.2021, 2:02, Новости дня
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В послании, направленном в Совбез ООН, МИД Сирии осудил авиаудары Израиля по окрестностям Дамаска.

Ведомство предупредило Израиль «об опасных последствиях непрекращающихся агрессивных действий, которые ставят под угрозу региональную стабильность», нарушают резолюцию СБ 1974 года и соглашение о разъединении сирийских и израильских войск на Голанских высотах, передает ТАСС.

Дамаск заявил, что Израиль «своими ударами» не сможет «спасти террористические формирования от неминуемого разгрома сирийскими войсками». СБ ООН должен «осознать свою ответственность» за мир в регионе, говорится в послании. МИД Сирии призвал СБ ООН «принять решительные меры», которые остановят израильские «агрессивные вылазки».

Напомним, силы ПВО Сирии сбили 13 ракет в ходе отражения атаки Израиля, которая произошла в ночь на понедельник на юге страны. Военный источник газеты Al-Watan сообщил, что всего Израиль выпустил 16 ракет, из них три «поразили цели» вблизи Дамаска.



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