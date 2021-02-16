В Офисе президента заявили о готовности Украины и ОАЭ совместно работать над созданием вакцины от COVID-19

16.02.2021, 1:58, Новости дня

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Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с руководством управления здравоохранения Дубая 15 февраля поднял вопрос о возможности совместной с ОАЭ разработки украинской вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом проинформировал сайт Офиса президента.

“Президент поинтересовался опытом ОАЭ в хранении, транспортировке и использовании вакцины против COVID-19, а также вопросом производства Эмиратами собственной вакцины и возможной заинтересованностью эмиратской стороны в сотрудничестве с украинскими компаниями. Руководители управления здравоохранения Дубая […] поприветствовали инициативу главы Украинского государства относительно возможности совместного производства вакцины Украиной и ОАЭ и выразили готовность работать в этом направлении”, – говорится в релизе.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

20 октября 2020 года Зеленскому представили результаты доклинических испытаний “оригинального украинского кандидата в вакцины” от коронавирусной инфекции COVID-19. В Офисе президента заявляли, что “кандидат оригинальной украинской вакцины создается на основе уникального подхода”.

Один из разработчиков вакцины Михаил Фаворов заявлял в октябре, что она может быть создана через 9–12 месяцев. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов говорил, что стоимость разработки вакцины может обойтись в 100–150 млн грн.

По данным Всемирной организации здравоохранения на 12 февраля, в мире 66 производителя вакцины от COVID-19 являются кандидатами на клиническую оценку препарата. Доклинические испытания проводят 176 компаний.

По информации агентства Bloomberg на 15 февраля, в мире сделали более 173 млн прививок от коронавируса, вакцинация началась в 77 странах.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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