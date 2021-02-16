 

В Эрмитаже проходит выставка Фаберже. Эксперт из Лондона заявил, что часть предметов – “вульгарные новоделы”

16.02.2021, 1:58, Новости дня
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В ноябре 2020 года в государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге открылась выставка  “Фаберже – ювелир Императорского двора”, которая оказалась в центре скандала. Об этом 15 февраля пишет ВВС.

10 января эксперт из Лондона Андрей Ружников опубликовал открытое письмо, в котором обратился к директору Эрмитажа Михаилу Пиотровскому.

“Вопреки ожиданиям и к огромному разочарованию людей, даже поверхностно знакомых с творчеством Фаберже, под видом произведений прославленного мастера зрителям были представлены не просто спорные или сомнительные предметы, а откровенные подделки. Бок о бок с прекрасными экспонатами из собраний Эрмитажа, Павловска и Петергофа оказались вульгарные новоделы”, – отметил Ружников.

По его мнению, подделки, попавшие на выставку, сделаны уже в XXI веке. Ружников отметил, что для экспозиции предметы были собраны из “мелких частных музейчиков с сомнительными коллекциями”.

“Ваша выставка Фаберже – это стыд и позор, удар по репутации главного музея России, великого института с многовековой историей, это кощунство и надругательство над нашей культурой”, – заявил специалист.

По информации ВВС, в Эрмитаже не прокомментировали слова Ружникова.

Журналисты отметили, что часть экспонатов выставки принадлежит другу президента РФ Владимира Путина, бизнесмену Константину Голощапову.

ВВС нашла в Италии культурный фонд, основанный женой бизнесмена, его почетным президентом является Пиотровский. Фонд посвящен наследию итальянского художника Леонардо да Винчи. Фонд устраивает выставки работ мастера, не признанных большинством экспертов, отмечено в публикации.

Ювелирный дом Фаберже, основанный Карлом Фаберже, с 1885-го по 1917 год создал серию изделий, которые высоко ценятся у коллекционеров. В коллекции ювелирного дома 71 яйцо Фаберже, в мире известно много подделок.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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