 

Разбираться в штурме Конгресса США решили «на манер» расследования теракта 9/11

16.02.2021, 1:08, Новости дня
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Для расследования штурма Капитолия создадут независимую комиссиию, сообщила спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

Как сообщила Пелоси, «исходя из процесса импичмента» Дональда Трампа, стало ясно, что конгрессменам необходимо «выяснить правду о произошедшем». «Внешнюю независимую комиссию» решили создать «на манер комиссии по событиям 11 сентября» 2001 года. Комиссия должна установить «факты и причины внутреннего террористического нападения на комплекс Капитолия». Пелоси также призвала выделить дополнительные средства для охраны законодателей и здания Конгресса, передает ТАСС.

Напомним, Сенат США оправдал Трампа в рамках процедуры импичмента. Сам политик назвал вторую попытку импичмента в Сенате очередным этапом охоты на ведьм. Вопреки оправдательному вердикту лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл возложил на Трампа ответственность за штурм Капитолия, поддержав таким образом позицию президента США от Демократической партии Джо Байдена.



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