Саргсян упрекнул власти Армении в непризнании Карабаха

16.02.2021, 1:08, Новости дня

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Ереван должен был признать независимость Нагорно-Карабахской республики осенью 2020 года, считает экс-президент Армении Серж Саргсян.

Саргсян заявил, что не понимает, почему «за 44 дня власти не признали независимость Нагорного Карабаха», хотя «обязаны были это сделать». Он пояснил, что раз «боевые действия уже велись», не было смысла опасаться угрозы переговорному процессу. «Что мешало признать?» – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Armnews.

Саргсян заявил, что, находясь у власти, готов был уговорить политическую элиту Армении и Карабаха передать Азербайджану семь районов вокруг НКР в обмен на признание Азербайджаном независимости НКР с транспортным коридором, связывающим с Арменией. Кроме того, по его словам, существовал другой вариант – передача пяти районов в обмен на промежуточный статус Карабаха с международными гарантиями и референдумом.

Он полагает, что новые власти Армении выдвинули «необъяснимые условия» участия Карабаха в переговорах. Видимо, они пытались «выиграть время», сказал Саргсян. Он считает такой шаг «неуважением к странам-сопредседателям МГ ОБСЕ», поскольку те уже «пять раз заявляли о формате переговоров и принципах урегулирования».

Обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. 10 ноября 2020 года лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны – Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев.