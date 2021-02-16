 

Снежная буря остановила крупнейшие НПЗ США

16.02.2021, 1:08, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Беспрецедентная снежная буря обрушилась на 25 штатов в США, сообщают американские СМИ и Национальная метеорологическая служба страны.

Буря бушует на Среднем Западе и в южной части США, в этих регионах проживают около 150 млн человек. Наиболее сильный удар стихии пришелся по Техасу. Из-за обрыва проводов без света остаются более 2,8 млн человек. В штате Орегон без электроэнергии остались 300 тыс. потребителей. Кроме того, электричества нет у десятков тысяч человек в Миссисипи, Оклахоме, Миссури, Арканзасе.

Буря сопровождается сильными по американским меркам морозами. Из-за необычных для южных штатов холодов лопаются неутепленные водопроводные трубы. В Техасе, Оклахоме и Арканзасе к расчистке дорог решено привлечь Национальную гвардию. Как заявили метеорологи, может стать еще холоднее, «под угрозой сотни температурных рекордов за всю историю наблюдений», передает ТАСС.

Крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы США приостанавливают работу в Техасе. Так, временно останавливается предприятие компании Motiva в Порт-Артуре, Exxon Mobil закрыла завод недалеко от Хьюстона, а Total SE сократила до минимума переработку сырой нефти и закрыла ключевую нефтеперерабатывающую установку в Порт-Артуре. Нефтеперерабатывающие мощности сокращаются из-за холодов более быстрыми темпами, чем темпы добычи сырой нефти, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.12 / Возможно, астрономы поймали сигнал с экзопланеты

09.08 / НАСА решило избавиться от «оскорбительных» названий космических объектов

29.10 / Больницы Франции лечат от COVID-19 на пределе возможностей

05.08 / Мать брошенного в коляске ребенка в Москве пожалела о своем поступке

17.10 / Глава Евросовета: Соглашение о Brexit должно быть выполнено полностью

30.10 / Совершивший теракт в Ницце мужчина оказался выходцем из Туниса

16.09 / Дегтярев взялся за проблему обманутых дольщиков

06.02 / Арестованы подозреваемые по делу о пожаре на складе в Красноярске

10.12 / Рогозин предположил у США «нервный космический срыв»

08.12 / Брейк-данс и серфинг включили в программу Олимпиады 2024

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска