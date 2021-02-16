Снежная буря остановила крупнейшие НПЗ США

16.02.2021, 1:08, Новости дня

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Беспрецедентная снежная буря обрушилась на 25 штатов в США, сообщают американские СМИ и Национальная метеорологическая служба страны.

Буря бушует на Среднем Западе и в южной части США, в этих регионах проживают около 150 млн человек. Наиболее сильный удар стихии пришелся по Техасу. Из-за обрыва проводов без света остаются более 2,8 млн человек. В штате Орегон без электроэнергии остались 300 тыс. потребителей. Кроме того, электричества нет у десятков тысяч человек в Миссисипи, Оклахоме, Миссури, Арканзасе.

Буря сопровождается сильными по американским меркам морозами. Из-за необычных для южных штатов холодов лопаются неутепленные водопроводные трубы. В Техасе, Оклахоме и Арканзасе к расчистке дорог решено привлечь Национальную гвардию. Как заявили метеорологи, может стать еще холоднее, «под угрозой сотни температурных рекордов за всю историю наблюдений», передает ТАСС.

Крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы США приостанавливают работу в Техасе. Так, временно останавливается предприятие компании Motiva в Порт-Артуре, Exxon Mobil закрыла завод недалеко от Хьюстона, а Total SE сократила до минимума переработку сырой нефти и закрыла ключевую нефтеперерабатывающую установку в Порт-Артуре. Нефтеперерабатывающие мощности сокращаются из-за холодов более быстрыми темпами, чем темпы добычи сырой нефти, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.