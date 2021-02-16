 

DCH Ярославского предложила помочь восстанавливать усадьбу Сикорского в Киеве

16.02.2021, 1:04, Новости дня
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Группа DCH бизнесмена Александра Ярославского направила официальное предложение оказать содействие в восстановлении усадьбы авиаконструктора Игоря Сикорского в Киеве, которая расположена по адресу улица Ярославов Вал, 15б. Об этом DCH заявила 15 февраля на своем официальном сайте. 

Объект находится в ведении Министерства обороны Украины, профинансировать проект реставрации намерены посольство США и корпорация Sikorsky Aircraft, писало агентство “Интерфакс-Украина”.

“Учитывая значимость исторической личности Игоря Сикорского для истории Украины и украинского авиастроения, DCH готова принять участие в этом проекте – взять на себя часть затрат, а также обеспечить выполнение необходимых строительных работ. Как известно, DCH традиционно уделяет большое внимание увековечиванию памяти выдающихся исторических личностей, к числу которых, безусловно, относится Игорь Сикорский. Мы системно поддерживаем ведущие украинские вузы – лучший в Украине Харьковский национальный университет им. Каразина, а также Харьковский национальный университет им. Бекетова, Национальный технический институт “ХПИ” и др. В рамках нашей программы корпоративной социальной ответственности уже установлены памятники лауреатам Нобелевской премии Саймону Кузнецу, Илье Мечникову, Льву Ландау и классику украинской литературы Петру Гулаку-Артемовскому, а также создан музей академика архитектуры Алексея Бекетова”, – отметили в DCH.

В пресс-службе группы напомнили, что она имеет богатый опыт строительства, девелопмента и реализации инфраструктурных проектов в разных регионах.

“В их числе возведение в Харькове нового аэропорта, реставрация исторического здания старого терминала, строительство нового стадиона, первого в городе отеля 5* и других объектов для чемпионата Европы по футболу – Евро 2012. Об этом масштабном градостроительном проекте детально рассказывает экспозиция специально созданного интерактивного музея, где использованы современные цифровые и мультимедийные технологии”, – подчеркивается в сообщении.

Официальные письма за подписью Ярославского, в которых содержится предложение организационно и ресурсно поддержать проект, уже направлены временному поверенному в делах США в Украине Кристине Квин и министру обороны Украины Андрею Тарану, сообщили в DCH.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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