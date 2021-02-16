 

В День святого Валентина в Украине поженились более 400 пар – Минюст

16.02.2021, 1:04, Новости дня
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426 новых семей появились 14 февраля в Украине. Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции Украины в Facebook.

102 пары решили не ждать установленного срока и жениться по ускоренной процедуре в рамках проекта “Брак за сутки”. В этот день в Украине было зарегистрировано 10 браков с иностранцами.

Больше всего свидетельств о браке в День святого Валентина выдали в Винницкой и Хмельницкой областях – 53 и 41 соответственно, сообщили в Минюсте.

https://www.facebook.com/minjust.official/posts/1134360373652305

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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