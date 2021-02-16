 

Песков о предложении Маска пообщаться с Путиным в Clubhouse: Нам нужно как-то понять, что имеется в виду

16.02.2021, 1:04, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В Кремле “в целом” сочли интересным предложение американского бизнесмена, основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска, который пригласил президента РФ Владимира Путина пообщаться в новой соцсети Clubhouse. 

Об этом спикер Путина Дмитрий Песков заявил в ходе общения с журналистами 15 февраля, пишет “Медуза”. 

Маск 13 февраля тегнул официальный аккаунт президента РФ и на русском предложил поговорить с ним. 

Песков сказал, что сначала в Кремле хотят разобраться.

“Вы знаете, что непосредственно президент Путин не использует социальные сети (на сайте Кремля указан только аккаунт в Twitter. – “ГОРДОН”). Лично он их не ведет. В целом это, безусловно, очень интересное предложение. Но нам нужно как-то понять, что имеется в виду, что предлагается. Поэтому сначала как-то проверим все это и потом уже будем реагировать”, – сказал Песков. 

Clubhouse – новая соцсеть, где пользователи могут создавать комнаты для общения в аудиоформате. Сейчас присоединиться к ней могут только пользователи iPhone по приглашению от уже зарегистрированного участника. Популярной соцсеть стала, в частности, из-за присутствия знаменитостей.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.11 / Space.com – Crew Dragon впервые доставил на МКС экипаж из 4 астронавтов

17.12 / Зеленский попросил Раду допустить в Украину в 2021 году иностранных военных

09.01 / «США высмеивают даже их друзья» — аятолла Хаменеи прокомментировал штурм Капитолия

15.01 / “Я не осмелюсь что-то там советовать. Не хочу получить в ответ”. Сумская рассказала, что думает о гражданском браке дочери

25.06 / Росавиация предложила план по возобновлению международного авиасообщения

01.01 / Нетаньяху поздравил русскоязычных израильтян с Новым годом

08.02 / Пандемия может помешать Корсике почтить память Наполеона в 200-ю годовщину его смерти

17.10 / Бэнкси нарисовал новое граффити в Британии

27.08 / Прибор для определения коронавируса в воздухе создан в России

08.08 / Аэропорт Борисполь может оказаться на грани банкротства и уволить треть сотрудников из-за карантина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска