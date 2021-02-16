Песков о предложении Маска пообщаться с Путиным в Clubhouse: Нам нужно как-то понять, что имеется в виду

16.02.2021, 1:04, Новости дня

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В Кремле “в целом” сочли интересным предложение американского бизнесмена, основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска, который пригласил президента РФ Владимира Путина пообщаться в новой соцсети Clubhouse.

Об этом спикер Путина Дмитрий Песков заявил в ходе общения с журналистами 15 февраля, пишет “Медуза”.

Маск 13 февраля тегнул официальный аккаунт президента РФ и на русском предложил поговорить с ним.

Песков сказал, что сначала в Кремле хотят разобраться.

“Вы знаете, что непосредственно президент Путин не использует социальные сети (на сайте Кремля указан только аккаунт в Twitter. – “ГОРДОН”). Лично он их не ведет. В целом это, безусловно, очень интересное предложение. Но нам нужно как-то понять, что имеется в виду, что предлагается. Поэтому сначала как-то проверим все это и потом уже будем реагировать”, – сказал Песков.

Clubhouse – новая соцсеть, где пользователи могут создавать комнаты для общения в аудиоформате. Сейчас присоединиться к ней могут только пользователи iPhone по приглашению от уже зарегистрированного участника. Популярной соцсеть стала, в частности, из-за присутствия знаменитостей.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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