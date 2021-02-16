Ученые оценили эффективность антидепрессантов по постам в Twitter

16.02.2021, 0:46, Разное

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Исследование провели специалисты в области биомедицинской информатики из Испании. В своей предыдущей работе ученые выяснили, что чаще всего депрессивные люди пишут в Twitter в ночное время, с 23:00 до 06:00, что, очевидно, объясняется хронической бессонницей. По сравнению с другими пользователями они употребляют меньше существительных и больше глаголов, заметно чаще используют местоимение «я». Почти в половине депрессивных твитов (46%) упоминается грусть, гнев, отвращение и другие отрицательные эмоции.

В новом исследовании ученые решили выявить эффект от регулярного приема депрессантов через языковые и поведенческие особенности пользователей Twitter. Ученые сосредоточили внимание только на сообщениях, в которых упоминались селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, наиболее часто применяемых для лечения депрессии.

Сначала авторы исследования отобрали страницы пользователей, которые сообщали о своей депрессии и упоминали о лечении антидепрессантами — в эту группу попали более 668,8 тысячи твитов. После этого ученые оценили их содержание и языковые особенности до регулярного приема препаратов и спустя 90 дней.

Сравнительный анализ показал, что антидепрессанты как минимум улучшают сон: после регулярного приема лекарств пользователи начинают гораздо чаще писать в дневное, а не в ночное время. Кроме того, дневные сообщения стали заметно больше и содержательными по сравнению с ночными. Люди начинают больше делиться положительными эмоциями, в первую очередь — ощущением счастья и приятного удивления.

Что особенно важно, люди, получающие лечение от депрессии, становятся более социально активными и чаще взаимодействуют с другими пользователями и проявляют к ним интерес. Количество упоминаний других людей и публикация чужих твитов увеличивается, отметили ученые.

«Методы, основанные на интеллектуальном анализе текста с использованием больших данных, дают новые возможности для наблюдением за пациентами с депрессией, а также изменений их поведения под воздействием антидепрессантов», – написали авторы исследования.