 

В НАТО заявили о готовности флота дронов для наблюдения у границ России

16.02.2021, 0:14, Новости дня
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Флот разведывательных беспилотников НАТО готов приступить к мониторингу южной и восточной границ альянса, флот входит в систему наблюдения за поверхностью Земли Alliance Ground Surveillance (AGS), сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Флот из пяти разведывательных беспилотников, базирующийся на авиабазе Сигонелла (Италия – прим. ВЗГЛЯД), сегодня вышел на уровень операционной готовности. Эти машины могут оставаться в воздухе до 50 часов и 24 часа в сутки держать под наблюдением два региона – наши восточные и южные фланги», – цитирует генсека ТАСС.

Он также уточнил, что полеты будут проходить «только в воздушном пространстве НАТО».

Столтенберг рассказал, что на южном направлении дроны будут осуществлять полеты в международном воздушном пространстве, держа под наблюдением территории целых государств Северной Африки, в числе которых Ливия и Сирия.

По его словам, беспилотники могут помочь отстающим в регионе элементам сил международной коалиции под командованием США в Ираке и Сирии, так как «с их помощью возможно даже обнаружение самодельных взрывных устройств».

AGS беспилотники – это американские разведывательные дроны RQ-4D Phoenix. Предназначены для разведки противника, не имеющего радиолокационных станций и систем ПВО дальнего действия, либо для разведки в условиях мирного времени из своего воздушного пространства.

Дрон достигает 14,5 метра в длину, размах крыла около 40 метров, радиус действия в 16 тыс. километров, крейсерская скорость 575 км/ч, их потолок высоты – 18 тыс. метров.

Ранее сообщалось, что военно-воздушные силы США разместили на авиабазе в румынском городе Кымпия-Турзий разведывательные беспилотные летательные аппараты и примерно 90 военных.



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