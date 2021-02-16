Пара из Харькова заковалась в цепь, чтобы прожить так три месяца

16.02.2021, 0:10, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Александр и Вика из Харькова 14 февраля заковались в цепь, они собираются прожить так три месяца, чтобы установить мировой рекорд. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Национального реестра рекордов.

“Пара адекватная, подготовили специальную зимнюю одежду, потренировали бытовые процессы. Это ближайшая влюбленная пара в Украине в прямом и переносном смысле этого слова”, – отметили в посте.

https://www.facebook.com/NacionalnyjReestrRekordov/posts/3738147809612509

У Виктории и Александра в Instagram есть аккаунт “Цепная реакция”, в котором они будут сообщать, как проходит их эксперимент. Сейчас на страницу подписаны более 2300 человек.

Видео, на котором запечатлен процесс того, как цепь приварили сваркой, опубликовал “1+1”.

Пара познакомилась шесть лет назад, потом рассталась и не общалась несколько лет. Позже Виктория и Александр начали встречаться и решили не расставаться. Об этом сообщает Медиагруппа “Объектив”.

Идея приковаться возникла после ссоры, когда девушка сказала, что соберет вещи и уедет.

“Я сказал: “Привяжу тебя”. Со злостью сказал. И тут же думаю: так правда же можно привязать”, – рассказал Александр.

К воплощению идеи пара тщательно подготовилась, продумала все детали. С походами в душ и туалет, говорят, проблем не возникает. Кто-то совершает гигиенические процедуры, а второй ждет за дверью.

“Вещи перешивали в ателье, нам вставляли дополнительную молнию. Помогаем друг другу. Одеваемся и раздеваемся вместе”, – говорит Виктория.

С работой сложностей у них нет, оба трудятся удаленно. Пара рассказала журналистам, что собирается пробыть привязанной дольше, чем три месяца.

—