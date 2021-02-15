Зависимые от Лукашенко бизнесмены больше всего боятся смены власти в Белоруссии – журналист Малашенков

15.02.2021, 23:54, Разное

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Вопрос о транзите власти в Белоруссии активно обсуждают последние месяцы. Одно из популярных предположений гласит, что Лукашенко готовит к государственной службе младшего сына Колю, чтобы в дальнейшем передать ему свои полномочия.

Альтернативная точка зрения предполагает, что личность преемника будет сохраняться в тайне до того момента, пока руководством не будет принято окончательное решение. Белорусский журналист Василий Малашенков убежден, что главными условиями для плавного и успешного транзита власти – это проведение реформы, а также гарантия безопасности для действующего президента.

Кроме того, важную роль в данном вопросе играет российская сторона, считает эксперт. Кремль способен убедить белорусского партнера провести реальные реформы.

Малашенков отметил, что не нужно забывать и об окружении последнего диктора Европы. По мнению обозревателя, те люди, чей бизнес напрямую зависит от Лукашенко, больше всего боятся смены власти.

Дело в том, что в новом государстве их проектам могут не дать зеленый свет. “Возможно, они подковерно тормозят транзит власти”, – резюмировал журналист.